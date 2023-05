Jennifer Lopez waagt zich aan live-musical op NBC

In voorgaande jaren had NBC al succes met de live-musicals The Sound of Music, Peter Pan en The Wiz. Eind dit jaar wordt ook Hairspray! aan dat rijtje toegevoegd. Het idee om in 2017 aan de slag te gaan met een adaptatie van Bye Bye, Birdie is afkomstig van Lopez zelf. De zangeres en actrice gebruikt een nummer uit de – in 1963 al tot speelfilm bewerkte – musical tijdens haar eigen optredens. Bye Bye, Birdie is geïnspireerd op het verhaal van de dienstplicht van Elvis Presley , die zich in 1958, ondanks zijn sterrenstatus, aan moest melden bij het Amerikaanse leger. In de musical moet de succesvolle zanger Conrad Birdie, die verdacht veel lijkt op Presley, het leger in. Zijn songwriter schrijft een speciaal nummer voor zijn afscheidsoptreden en een geobsedeerde fan krijgt daarbij de mogelijkheid om hem te zoenen.