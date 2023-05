Jennifer Esposito verlaat NCIS na één seizoen • Nieuws • 13-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jennifer Esposito is na één jaar alweer klaar met NCIS. Ze keert straks niet terug voor het vijftiende seizoen van de misdaadserie.

De actrice gaf in het veertiende seizoen gestalte aan Alex Quinn, een instructeur bij het Law Enforcement Training Center, die zich door Gibbs (Mark Harmon) liet overhalen om toch weer veldwerk te gaan doen. Het is niet de eerste keer dat Esposito een serie op CBS al vroegtijdig verlaat. Ze had eerder een vaste rol in Blue Bloods, waarbij de zender en de actrice uiteindelijk wat ongemakkelijk uit elkaar gingen; door een medische conditie kon ze tijdens haar derde seizoen niet meer constant beschikbaar blijven, waardoor CBS haar – ondanks dat ze zelf aandrong op een aangepast draaischema – liet gaan. Esposito noemde haar tijd bij NCIS echter een fantastische ervaring en bedankte de makers van de serie.

Het vijftiende seizoen van NCIS gaat eind september in Amerika weer van start op CBS. Jennifer Esposito heeft wel nog altijd een bijrol in The Affair , dat hier te zien is op Neflix.