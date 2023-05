Jemaine Clement voegt zich bij cast van Legion

Acteur, komiek en muzikant Jemaine Clement krijgt een rol in de X-Men-serie Legion op FX. Showrunner Noah Hawley maakte het nieuws bekend via Instagram.

Zijn exacte rol in Legion wordt nog geheim gehouden, maar volgens Deadline zal hij in meerdere afleveringen te zien zijn. Clement had op televisie eerder een vaste rol in Flight of the Conchords , een komische HBO-serie over twee muzikanten uit zijn geboorteland Nieuw-Zeeland, die besluiten om hun geluk te beproeven in New York. Als acteur was hij vervolgens nog te zien als buitenaards wezen in Men in Black 3 van Barry Sonnenfeld ( Get Shorty ) en recentelijk dook hij op als onvriendelijke reus in The BFG van Steven Spielberg . Daarnaast schreef en regisseerde hij de in Nieuw-Zeeland opgenomen vampierkomedie What We Do in the Shadows , in samenwerking met zijn goede vriend Taika Waititi ( Hunt for the Wilderpeople ), die momenteel als regisseur bezig is met de derde Thor-film.