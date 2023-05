Jeff Garlin is Handsome in nieuwe Netflix-trailer

Jeff Garlin maakte een komische detectivefilm voor Netflix. Bekijk de eerste beelden uit Handsome: A Netflix Mystery Movie.

De film draait om LAPD-detective Gene Handsome (Garlin), die een gave heeft voor het oplossen van misdaden, maar zijn eigen privé-leven maar niet op de rails krijgt. Garlin staat vooral bekend om zijn vele bijrollen, in voornamelijk tv-projecten. Zo speelde hij jarenlang de beste vriend van Larry David in Curb Your Enthusiasm , een serie die dit jaar weer terugkomt naar HBO . Momenteel is Garlin te zien in het komische The Goldbergs op NBC. Netflix durft het nu aan om hem zelf een eigen film te laten dragen. En niet alleen voor de camera; Garlin tekende tevens voor de regie van Handsome: A Netflix Mystery Movie en schreef het scenario samen met Andrea Seigel, bekend van de film Laggies.