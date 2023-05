Jeff Daniels gecast in dramaserie over 9/11 • Nieuws • 15-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jeff Daniels (The Newsroom) krijgt de hoofdrol in The Looming Tower. De serie over de aanslagen op 11 september wordt gebaseerd op het gelijknamige boek van Lawrence Wright.

The Looming Tower neemt de opkomst van Osama Bin Laden en Al-Qaeda onder de loep en werpt een controversiële blik op hoe de rivaliteit tussen de FBI en de CIA misschien wel bijdroeg aan de ramp op 11 september. Daniels zal gestalte geven aan John O’Neill, het hoofd van de FBI’s anti-terreureenheid in New York. Hij is er heilig van overtuigd dat Al-Qaida een aanslag gaat plegen in New York, maar stuit op veel weerstand van andere overheidsorganen, en dan met name de CIA. Hij krijgt echter wel bijval van zijn briljante protegé Ali Soufan, die door zijn kennis van de Islam en zijn oor voor talen en accenten van onschatbare waarde blijkt. Soufan wordt gespeeld door Tahar Rahim, die in 2009 doorbrak met zijn rol in het Franse gevangenisdrama Un prophète. De adaptatie van The Looming Tower wordt gedaan door Dan Futterman (Foxcatcher) en Alex Gibney (Going Clear). Het boek won in 2007 de Pulitzerprijs voor non-fictie.

The Looming Tower moet nog dit jaar te zien zijn bij streamingdienst Hulu. Jeff Daniels had eerder de hoofdrol in het door Aaron Sorkin geschreven The Newsroom op HBO, waarvoor hij een Emmy won. Later dit jaar is hij tevens te zien in de miniserie Godless, één van de nieuwe Netflix-series om dit jaar in de gaten te houden