Jean-Claude van Johnson: The Muscles from Brussels op Amazon • Recensie • 03-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Jean-Claude van Damme brengt zijn epic splits en spinning kicks naar een komedie op het kleine scherm. Hij moet vooraf inmiddels iets langer rekken en strekken, maar kan het nog steeds.





‘ I’m retired. Real retired. Not Nicolas Cage retired.' In Jean-Claude Van Johnson is Jean-Claude Van Damme een gepensioneerde kluizenaar geworden. Een confrontatie met een oude liefde (Kat Foster uit ‘Til Death ) zorgt er echter voor dat hij toch weer aanklopt bij zijn impresario (Phylicia Rashad uit The Cosby Show ). Ze biedt hem een aantal actiescripts aan. Het merendeel is bar slecht. En heeft Channing Tatum eraan verbonden als co-acteur. Maar Van Damme blijkt niet noodzakelijk geïnteresseerd te zijn in filmwerk. Zijn rollen waren namelijk jarenlang een dekmantel voor geheime missies voor de overheid. En nu is het tijd om weer aan de slag te gaan, met de opnamen van een actievolle verfilming van Tom Sawyer – we zien Van Damme in kostuum als Huckleberry Finn iemand te lijf gaan – als dekmantel.

Van Damme speelde al eens zichzelf in JCVD ; een komische dramafilm waarin hij zowaar ook echt mocht acteren. In de oerslechte straight-to-video -film Welcome to the Jungle , zijn eerste echte komedie, was hij een van de weinige lichtpuntjes. Scenarist Dave Callaham lijkt met Jean-Claude Van Johnson nu een ideale balans te hebben gevonden. Van Damme mag in de pilot af en toe zijn vergane glorie overpeinzen en krijgt de kans om op komische wijze los te gaan tijdens de actiescènes. Het helpt natuurlijk dat Callaham tevens het script voor de jaren 80-actiehommage The Expendables (2010) - Van Damme kreeg later een rol in het vervolg – pende en als fan alle genreclichés die belachelijk gemaakt kunnen worden inmiddels wel kan dromen. Zo krijgen we antwoord op de vraag waarom de bad guys de held altijd een voor een aanvallen en is er een geweldige running gag , waarin de tijdreis-regels van Timecop worden vergeleken met die van Looper.

Met Jean-Claude Van Johnson laat Van Damme zien dat hij, in tegenstelling tot sommige van zijn collega’s – ja, we kijken naar jou, Steven Seagal – niet bang is om klappen te incasseren en de draak te steken met zichzelf en zijn carrière. Hoever hij daarin straks durft te gaan, is nog afwachten. De Belg heeft een veelbewogen leven gehad. Mislukte huwelijken, een cocaïneverslaving, een bipolaire stoornis; alles werd door de jaren heen breed uitgemeten in de tabloids. Maar zelfs als de serie het houdt bij het parodiëren van zijn filmcarrière, lijken de ingrediënten om er een geslaagde cultkomedie van te maken voor de liefhebbers van het betere knokwerk uit de jaren 80 en 90 absoluut aanwezig.

De proefaflevering van Jean-Claude Van Johnson is momenteel te zien bij Amazon. Aan de hand van de beoordelingen van de kijkers zal worden besloten of er een complete serie besteld wordt.