Jay Pharoah en Taran Killam verlaten SNL • Nieuws • 12-08-2016

Saturday Night Live nam vrij onverwacht afscheid van twee sleutelspelers. Castleden Taran Killam en Jay Pharoah zullen de iconische sketch-show verlaten, terwijl voor beide hun contract eigenlijk nog een seizoen doorliep.

Volgens NBC verlaten ze de show om aan andere projecten te werken, maar in zijn reactie op Twitter leek Killam toch enigszins verrast, omdat zijn contract – net als in het geval van Pharoah – dus nog niet was uitgediend. Killam liet in een interview weten dat hij geen verdere toelichting heeft gekregen, maar legde tevens uit dat hij het binnenkort inderdaad ook druk gaat krijgen met de productie van de film Why We're Killing Gunther ; een door hem geschreven en geregisseerde komedie, waarin de hoofdrol wordt gespeeld door Arnold Schwarzenegger. Daarnaast zou Pharoah inmiddels een rol hebben gekregen in de aankomende Showtime-serie van Jamie Foxx, terwijl Killam op dezelfde zender mee zou gaan spelen in de nieuwe serie Mating.

Killam gaf in Saturday Night Live af en toe gestalte aan Donald Trump, voordat Darrell Hammond die imitatie steeds vaker van hem overnam. Ook persifleerde hij acteurs als Brad Pitt en Matthew McConaughey. Jay Pharoah was in SNL regelmatig te zien als Barack Obama en imiteerde acteurs als Denzel Washington en Will Smith. Bekijk het duo hieronder in een parodie op de Tony Scott-film Unstoppable – Killam doet Chris Pine en Pharoah doet Washington – waarbij Scarlett Johansson te zien is in de Rosario Dawson-rol.