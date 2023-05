Javier Guzman over zijn oudejaarsconference • TV • 31-12-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ik ga geen andere woorden gebruiken of zo. Wel heb ik een aantal realisatiemomenten gehad dit jaar waardoor ik denk dat dingen anders moeten.

Je hebt vijf keer de Sinterklaasconference gedaan. Wat maakt een oudejaarsconference anders? De spanning is groter. De oudejaars is trouwens de reden dat ik dit vak ben gaan uitoefenen. Nadat wij uit Spanje waren vertrokken en in een huisje in Nederland gingen wonen, ontdekte ik in platenkast een lp met de oudejaarsconference van Wim Kan uit 1982. Die had mijn opa voor mijn moeder klaargelegd. Daarmee heb ik Nederlands geleerd. Nu ben ik 39 en mag ik ’m in het echie doen.

Gaan we een andere Javier Guzman zien?

Zoals?

De zwartepietendiscussie. We moeten erkennen dat racisme in dit land wel degelijk bestaat. Als Peter R. de Vries Zwarte Piet klote vindt, noemen we hem een lul, maar als Sylvana Simons hetzelfde zegt, moet ze het land uit. Dat verschil heet racisme, ongeacht wat je verder van Sylvana vindt. Laat je zien als een volk dat weet te binden, zou ik zeggen. Mijn verhaal gaat over het thema van de komende verkiezingen: wie is de Nederlander? Als we erachter komen dat het Poetin was die de ramp met de MH17 op zijn geweten heeft, blijft het angstaanjagend stil. Als Trump president van Amerika wordt, zegt onze premier alleen maar dat hij hoopt dat onze contracten met de VS in stand blijven. Als het om geld gaat, stappen we over onze normen en waarden heen. Daarom zijn we een van de rijkste landen ter wereld.

RTL 4, 31 december, 20:00 uur.