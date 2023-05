Jason Momoa ruikt bloed in trailer voor Frontier

Samen met Discovery maakte Netflix een serie over de tumultueuze geschiedenis van de pelshandel in Noord-Amerika. Bekijk de trailer voor Frontier.

De actievolle dramaserie speelt zich af aan het einde van de 18de eeuw. In wat later Canada zou worden, zijn de Britten dan inmiddels de grootste spelers op het gebied van de handel in dierenvachten. Jason Momoa, met name bekend als de barbaarse Khal Drogo uit het eerste seizoen van Game of Thrones , geeft in Frontier gestalte aan Declan Harp, zelf half Iers en half Native-American. De outlaw is vastbesloten een flink vuurtje op te stoken onder de monopolie van het Engelse Hudson’s Bay Company en is niet bang om geweld te gebruiken. Dat moet ook wel, want in die tijd liepen confrontaties tussen Europeanen en inheemse stammen regelmatig uit op bloedvergieten en werden zakelijke onderhandelingen soms simpelweg beslist door middel van een steekpartij. De serie werd bedacht door Rob en Peter Blackie en heeft bijrollen voor Alun Armstrong en Allan Hawco.