Jason Bateman slaat op de vlucht in Ozark

Jason Bateman probeert een drugskartel te ontlopen in de Netflix-serie Ozark, een duister familiedrama in de stijl van Bloodline.

Bateman is momenteel op Netflix te zien in Arrested Development (het vijfde seizoen gaat binnenkort in productie), maar laat in Ozark weer zijn serieuze kant zijn. Hij speelt Marty Byrde, een financieel adviseur in Chicago, die tevens een fortuin verdient door geld wit te wassen voor het op één na grootste drugskartel in Mexico. Wanneer er het één en ander gruwelijk fout gaat, besluit hij samen met zijn vrouw (Laura Linney uit The Truman Show) en zijn drie kinderen Chicago te ontvluchten en zich schuil te houden in het Ozark-gebergte van Missouri. Bateman speelt niet alleen de hoofdrol; hij treedt ook aan als producent en regisseur. De serie werd bedacht door Bill Dubuque, scenarist van onder meer de actiefilm The Accountant met Ben Affleck en het drama The Judge met Robert Duvall.