Jason Bateman bevestigt Arrested Development S5 • Nieuws • 15-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jason Bateman onthulde via Twitter dat hij heeft getekend voor nieuwe afleveringen van Arrested Development.

De acteur liet weten dat de opnamen van het vijfde seizoen waarschijnlijk nog deze zomer beginnen. Men verwacht dat alle castleden terugkeren, aangezien iedereen in het verleden al aangaf graag verder te willen met de serie. Bedenker Mitch Hurwitz sprak vorig jaar nog over een startdatum in januari, die uiteindelijk dus niet gehaald werd, maar begin dit jaar vertelde producent Brian Grazer dat het vijfde seizoen dichterbij is dan ooit. De vijfde reeks komt weer exclusief naar Netflix. Arrested Development was oorspronkelijk namelijk te zien op Fox, waar de serie tijdens het derde seizoen werd stopgezet. De sitcom had toen echter al een cult following opgebouwd, waarna Netflix alsnog een vierde seizoen bestelde.

Alle seizoenen van de sitcom over de disfunctionele familie Bluth zijn te bekijken op Netflix. Het vierde seizoen (en wat minder goed ontvangen) seizoen stamt uit 2013. Castleden Will Arnett en Jeffrey Tambor hebben met Flaked en Transparent inmiddels ook nieuwe series.