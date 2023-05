Jan Kooijman over Hij is een Zij • 31-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Je presenteert Hij is een zij, een programma over transgenders. Wat zien we in het nieuwe seizoen? We volgen Eveline en Loena, die ook in het vorige seizoen waren te zien. Zij ondergaan hun laatste operatie, de vaginaplastiek, waardoor de penis een vagina wordt. Je zou het de afronding van hun transitie kunnen noemen. Daarnaast zijn er vijf nieuwe deelnemers, onder wie Storm, een negenjarig kind, en Mik, een agender.

Wat betekent agender?

Agender, of genderloos, betekent dat iemand zich niet kan identificeren met mannen of vrouwen.

We volgden Mik en de anderen een jaar lang tijdens hun zoektocht naar zichzelf, waardoor we echt een compleet verhaal kregen.

Hoe zie je jouw rol als presentator?

‘Presentator’ klinkt als iemand die van een trap af loopt en zegt: ‘Hier zijn de kandidaten!’. Zo is het natuurlijk helemaal niet, ik ben degene die verhalen haalt bij de mensen en vragen stelt die de kijkers ook kunnen hebben. Dit programma hangt niet af van de presentator. Zelfs als je mij niet leuk vindt, kun je het alsnog kijken.

Heeft dit programma jouw kijk op onderwerpen als geslacht veranderd?

Het bevestigde vooral ideeën die ik al had. Hij is een zij gaat eigenlijk over mensen die afwijken van de norm en er alles aan moeten doen om zichzelf te kunnen worden. Ik vind het erg belangrijk dat mensen daar begrip voor hebben. Vooral in deze vreemde tijden waarin wereldleiders verschrikkelijke dingen roepen. Ik vind het belangrijk dat dit soort programma’s mooie mensen laat zien die iets anders zijn, maar tegelijkertijd heel normaal.

NPO 3, 31 januari, 21:30 uur