James Cordens Carpool Karaoke Special: Katy Perry en Jennifer Lopez • Recensie • 24-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De carpool-karaoke van James Corden scoort vooral online. Je vraagt je wel af hoe lang de Britse televisiepresentator dit gaat volhouden.

De zogenoemde ‘Carpool Karaoke’ is het gevierde fragment uit James Cordens Late Late Show waarbij hij samen met een bekende artiest zijn of haar hits achter het stuur zingt. Deze toch wel briljante vondst heeft ertoe geleidt dat afgelopen maart al eens een hele uitzending in het teken stond van deze gimmick – een avond die vervolgens werd bekroond met een Emmy Award. Nu doet de corpulente televisiepresentator, tegen het einde van het televisieseizoen, zijn kunstje nog eens. Te gast zijn Jennifer Lopez en Katy Perry.

We leven in een tijdperk waarin de late night shows ook online moeten scoren: YouTube-kanalen zijn meer dan ooit de uithangborden van televisiezenders als CBS, NBC en ABC. Cordens zangsessie met Harry Styles is bijvoorbeeld al meer dan 14 miljoen keer bekeken.

Als je bedenkt dat zijn televisie-uitzendingen doorgaans zo’n 1,2 miljoen kijkers trekken, dan kan je de conclusie trekken dat sociale media relevanter zijn dan ooit. Daar kan je de nieuwe generatie bereiken. Een generatie die niet per se meer op een vooraf aangekondigd tijdstip afstemt op hun favoriete programma. En een generatie die ook niet per se de openingsmonoloog willen aanhoren.

Voor hersenloos vermaak kan je dan terecht bij James Corden, zonder het soms plichtmatige geneuzel over de actualiteiten. Hij heeft vrijwel nooit het zoet dat het zuur opvolgt: zijn show is zoeter dan ooit. Het contrast kan niet groter zijn met de show die hij opvolgt. De Late Show met Stephen Colbert die een uur eerder begint focust zich juist vrijwel uitsluitend op de politiek; op Donald Trump. Terwijl Corden daarop in volle borst de hits van – in dit geval – Katy Perry zingt. Haar I Kissed A Girl komt natuurlijk aan bod, evenals het verhaal dat erachter schuilt: de vrouw voor wie ze, toen ze als 17-jarige in Los Angeles kwam wonen, verlangens had.

Voor de rest is de formule bekend: dat is eveneens waarschijnlijk de reden dat de Carpool Karaoke zo populair is. Hilarisch is overigens ook het stuk waarin Jennifer Lopez en Corden zonder gêne de zelfbedachte choreografie van peuters nadoen.

Je vraagt je wel af hoe lang de Britse televisiepresentator – de opvolger van de politiekere Craig Ferguson – dit gaat volhouden. David Letterman was het aankondigen van zijn legendarische top tien al snel zat, en bleef dit onder druk van zijn producenten nog jaren doen, tegen wil en dank.

James Corden Late Late Show: Carpool Karaoke Special, 22 mei bij CBS.