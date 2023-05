James Cameron maakt documentaireserie over sciencefiction • Nieuws • 16-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

AMC geeft James Cameron groen licht voor een documentaireserie. Hij zal voor de zender de geschiedenis van sciencefiction in beeld brengen.

James Cameron’s Story of Sciencefiction , zoals de serie momenteel heet, zal bestaan uit zes afleveringen. Er staat telkens een nieuw vraagstuk centraal, waarbij Cameron onderzoekt hoe schrijvers en filmmakers die vraag door middel van hun verhalen in boeken, films en series hebben getracht te beantwoorden. ‘Als kind las ik elk boek met een ruimteschip op de cover en Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey is de reden dat ik films ben gaan maken’, liet de regisseur weten in een verklaring. ‘Ik was dol op de special effects, maar nog meer geïntrigeerd door de filosofische vraagstukken. Hoe eindigt de wereld? Zal de technologie ons uiteindelijk vernietigen? En wat betekent het om menselijk te zijn?’. Schrijvers en filmmakers die aan bod zullen komen zijn onder andere H.G. Wells, Ray Bradbury, George Lucas en Ridley Scott. Als regisseur van films als The Terminator, Aliens en Avatar is Cameron zelf natuurlijk ook geen kleine jongen binnen het genre.

De zesdelige documentaireserie – elke aflevering zal 60 minuten duren – gaat in 2018 in première op AMC. In hetzelfde jaar moet tevens het vervolg op Avatar onze bioscopen bereiken, hoewel die film al verschillende keren werd uitgesteld.