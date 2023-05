J.J. Abrams en Stephen King teasen Castle Rock • Nieuws • 20-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hulu gaf een mysterieuze teaser vrij voor Castle Rock. Het project is afkomstig van auteur Stephen King en producent J.J. Abrams.

Niemand wist dat Castle Rock in de maak was, maar Abrams houdt wel vaker projecten tot op het laatste moment geheim; hij deed het eerder met bijvoorbeeld Cloverfield en 10 Cloverfield Lane. De titel van zijn nieuwe Hulu-serie verwijst naar het fictieve plaatsje in de Amerikaanse staat Maine, waar verschillende verhalen van Stephen King, zoals Cujo , The Dead Zone en Needful Things , zich afspelen. Als eerbetoon aan het plaatsje gaf regisseur Rob Reiner ( Stand By Me , Misery ) ooit zijn productiestudio de naam Castle Rock. Wat precies de insteek wordt van de Castle Rock -serie is nog niet duidelijk, maar de teaser laat alvast verschillende titels van boeken en namen van personages voorbijkomen, vergezeld door wat onheilspellende voice-overs. Daarnaast werd onthuld dat Castle Rock wordt geschreven door Sam Shaw en Dusty Thomason, bekend van de serie Manhattan met Katja Herbers. Abrams produceerde al eerder de verfilming van Stephen Kings 11/22/63 voor Hulu.

Naast Castle Rock zijn er momenteel nog twee andere Stephen King-series in de maak: The Mist komt binnenkort naar zender Spike en zender AT&T werkt momenteel aan een verfilming van Mr. Mercedes