J.J. Abrams en Meryl Streep maken The Nix • Nieuws • 09-09-2016

Regisseur J.J. Abrams werkt aan een tv-adaptatie van de bestseller The Nix. Drievoudig Oscarwinnares Meryl Streep heeft getekend voor de hoofdrol in de miniserie.

The Nix is de vorige maand verschenen debuutroman van auteur Nathan Hill. In de verfilming van het boek zal Streep gestalte geven aan een hippiemoeder, die het nationale nieuws haalt door keihard tegen een conservatieve gouverneur die president wil worden aan te trappen. Haar verloren zoon, zelf een mislukte schrijver, grijpt vervolgens de kans aan om een vernietigend profiel over zijn moeder uit te brengen. Abrams zal de serie produceren via zijn eigen productiehuis Bad Robot en volgens Deadline ook zelf enkele afleveringen regisseren. Naast Streep zijn er momenteel nog geen andere rollen gecast.

J.J. Abrams boekte vorig jaar een enorm succes in de bioscoop met Star Wars: The Force Awakens. Hij heeft nog geen nieuw filmproject aangekondigd, maar is momenteel op tv als producent betrokken bij Roadies en het aankomende Westworld . Meryl Streep is vanaf 22 september in de Nederlandse bioscoopzalen te zien als de slechtste operazangeres ooit, in het waargebeurde Florence Foster Jenkins.