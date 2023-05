Iwan Rheon krijgt rol in Marvels The Inhumans

Na Game of Thrones begeeft Iwan Rheon zich in de wereld van Marvel Comics. Hij voegt zich bij de cast van The Inhumans op ABC.

Rheon was in Game of Thrones te zien als de duivelse bastaardzoon Ramsay Snow, die afscheid nam van de serie in één van de beste afleveringen van het afgelopen seizoen . In Marvels The Inhumans geeft Rheon gestalte aan Maximus The Mad. Maximus is de broer van Black Bolt, die wordt gezien als de grote leider van de groep supermensen waar de titel naar verwijst. Rheons personage wordt omschreven als intelligent en charmant, maar ook als iemand die zijn honger naar meer macht geheim houdt voor zijn omgeving. The Inhumans werd in de jaren 60 bedacht door Stan Lee en Jack Kirby en onlangs waren de personages al op televisie te zien in Agents of SHIELD, dat eveneens wordt uitgezonden op ABC. Deze nieuwe serie zal echter volledig losstaan van de voorgaande incarnatie. De eerste twee afleveringen van The Inhumans worden geregisseerd door onze eigen Roel Reiné en gaan ook vertoond worden op bepaalde IMAX-schermen.