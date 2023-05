Wie is de mol S17E8: Raam taal • NPO , TV • 25-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

'Raam taal' is de titel van de achtste aflevering van deze Wie is de mol?. Klinkt als een anagram – en dat is het natuurlijk ook.

De eerste opdracht van de aflevering-voor-de-finale ('titel: Raam Taal') is natuurlijk een heerlijke Mol-opdracht. Een alfabet fietsen, waarbij je elkaar niet ziet, en álle letters goed moeten hangen. Kijk, dat is natuurlijk niet te doen. En dan is er ook nog onduidelijkheid over de richting: gaan we het alfabet nou van links naar rechts hangen, of van rechts naar links? 'Raam taal' staat natuurlijk voor 'laat maar' (je draait de letters om, net als bij de fietsroute), maar hoe interpreteer je dat nou? Vanwege Jochem, die de opdracht lekker liet zitten omdat het tóch niet zou lukken? Nou ja, het lukte sowieso niet, ik zou me als mol lekker hebben uitgesloofd die opdracht, want dit alfabet was verre van compleet, dat zag iedereen aankomen.

Dan die foto-opdracht. Geinig, die spreekwoorden, en Jochem die uit de kast komt, jaja, we zien de dubbele laag. En iedere kandidaat (ook de mol) raadde de antwoorden juist, hoewel Jochem en Thomas zich een beetje gedeist hielden, terwijl Diederik en Sanne het ene na het andere antwoord juist hadden.

Het was natuurlijk wel zeer opmerkelijk dat Sanne of Thomas een foto liet kwijtraken, maar ook opvallend dat Sanne hier melding van maakte tegenover de twee kandidaten die daar niet bij waren. Als Sanne een kandidaat (en dus geen mol) is, dan zegt zij dat alleen als ze wéét dat Thomas geen mol is – om de andere kandidaten daarmee op een dwaalspoor te zetten. Als Sanne de Mol is, nou ja, dan wil je sowieso iedereen op een dwaalspoor zetten, maar dan begin je toch niet als eerste over die verdwenen foto?