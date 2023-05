Wie is de Mol S17E6: iedereen mag vanavond blijven • 11-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Voorspelling: er valt niemand af, vanavond in Wie is de mol. Of wordt de finale dit jaar soms met vier kandidaten gespeeld?

De preview van de aflevering van 11 februari toont géén Art met een rood scherm, en dat is niet zo gek: iedereen zou vanavond nog wel eens in het spel kunnen blijven.

Op de NPO-site met alle afleveringen zien we namelijk de datum van de ontknoping: 11 maart. Even uitrekenen:

11 februari: afl. 6: nog 5 kandidaten

18 februari afl. 7

25 februari, afl. 8: 4 kandidaten

4 maart finale: 3 kandidaten

11 maart ontknoping

Eén aflevering teveel dus, of één kandidaat te weinig, om er bij iedere aflevering één te laten gaan. Zal daarom iedereen vanavond gewoon in het spel kunnen blijven?