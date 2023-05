Wie is de Mol? S17E4: Thomas Cammaert als Jezus-tosti • NPO , TV • 30-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Dat was nog eens een hint: het gezicht van Thomas als lichtgevende verschijning in de achtergrond, tijdens de vragenronde! Het is alleen niet waar (hieronder het bewijs).

De mens is geëvolueerd om overal gezichten in te zien – ooit handig om te overleven en vriend van vijand te kunnen onderscheiden. Google maar eens op ‘things that look like faces’ en je ziet een wasmachine-gezicht, een doorgesneden paprika-gezicht of een gezicht in de achterkant van een wekker. De Jezus-tosti is wat dat betreft ook een uitstekend voorbeeld van: je ziet wat je wil zien.

Een fraai voorbeeld van dit fenomeen ging dit weekend veelvuldig rond op sociale media: Thomas Cammaert zou in Wie is de Mol? te zien zijn als een soort groene (de huiskleur van het programma) lichtverschijning op de achtergrond, tijdens de vragenronde.

Zou dat dan de definitieve ontmaskering van De Mol zijn? Nee, luidt het antwoord. Het zogenaamde beeld van Thomas Cammaert was een jezusverschijning op een tosti.

Als je goed kijkt (en even rondkijkt op Google Afbeeldingen) tijdens de vragenronde, zie je namelijk waar de vragen deze aflevering worden gesteld: in het Rainbow Cafe in Pendleton . Het bewuste shot met de zogenaamde Thomasverschijning is gedraaid vanuit de keuken. Een foto op de facebookpagina van het Rainbow Cafe laat de andere kant van het houten paneel-met-gaten zien: een neon-klavertje vier is het zogenaamde hoofd van Thomas. De 'peinzende vinger' van Thomas zien we ook in het café: het zijn de groenverlichte neonletters die rechts boven de toiletdeuren (zijn het toiletdeuren?) hangen. Samen maken ze, met een beetje verbeeldingskracht, inderdaad een peinzende Thomas.

De makers van Wie is de Mol, én Thomas zelf, moeten zich rot gelachen hebben, afgelopen weekend.