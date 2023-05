Wie is de mol S17: Follow de positie • NPO , TV • 27-01-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Het ‘follow the money’-cliché klopt natuurlijk, bij Wie is de Mol? Maar wie de mol wil ontrafelen, kijkt ook naar de positie die de kandidaten innemen bij de opdrachten.

Oké, als Mol wil je zo weinig mogelijk geld binnenbrengen, of (nog beter) alles frustreren. Dus is het mantra bij de kandidaten en de kijkers: follow the money. Wie het meeste geld uit de pot speelt, is de Mol. Daar zou ik nog een mantra aan toe willen voegen: follow de positie. De Mol weet vooraf precies welke opdracht komen gaat, en overlegt vooraf met de makers van het programma hoe te frustreren. En dus ook: welke positie in een opdracht de ideale Mol-positie is; de positie waar je ongemerkt zoveel mogelijk geld uit de pot speelt.

Welke plek neemt een kandidaat in, tijdens een opdracht, en is die positie de juiste om goed te mollen? Als we de afleveringen-tot-nu-toe afpellen, komen we tot dit lijstje:

Aflevering 1:

De zoektocht in het bos: Er worden vrijstellingen weggegeven! Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor een niet-Mol. De Mol weet echter: de kandidaten die een vrijstelling vinden, doen niet mee tijdens de volgende opdracht (daar waar geld gevonden wordt of waar geld uit de pot wordt gespeeld). De ideale Mol vindt dus géén vrijstelling (dit zijn Diederik, Imanuelle, Jochem, Sanne, Sigrid, Yvonne). Tijdens het dubbelspel dat met deze mensen wordt gespeeld, is er geen ideale Molpositie; iedereen kan vanaf dat moment mollen. Tijdens het bioscoopbezoek kan een Mol bonden met de rest van de groep en zijn niet-Molschap suggereren.

Aflevering 2:

In de papierfabriek: Ook hier kan de Mol beter niet vertrekken (achterblijvers zijn Sigrid, Imanuelle, Yvonne, Jochem, Thomas, Sanne), omdat een Mol een opdracht beter kan laten mislukken, dan erbij weg te lopen. Bovendien kunnen achterblijvers de volgende opdracht laten mislukken.

In het pretpark: Kandidaten/de Mol (de achterblijvers uit de vorige opdracht) kunnen slechts één keer een attractie proberen. Als een kandidaat op de terugweg wordt afgeschoten, is dat bedrag weggespeeld. Dat is dus wat een Mol zal doen: een dure actie kiezen en de terugweg níet halen. En dat doet Sigrid.

Juryrechtspraak: De Mol wil graag in de jury zitten en kunnen sturen in het besluit wie er al dan niet liegt (bedacht niemand dat in de tv-uitzending twee Elvis-foto’s een geweldig beeld zouden opleveren, en dat Diederik dus loog?).

Aflevering 3:

Zandlopers: Natuurlijk is het fijn om als Mol de gids te zijn (Diederik!), maar daarmee ben je ook een opvallende Mol. Je kunt ook stiekem een half hoog bedrag pakken (Jochem!). De ideale positie is de laatste positie, waarin je, buiten het oog van gids Diederik, die je nauwelijks nog kan zien, snel alles in het honderd laat lopen (Thomas!).

De strandtekening: de Mol kan zijn eigen tekening in het honderd laten lopen (Roos, maar van haar weten we nu wel dat ze de Mol niet is) maar beter is om, met een kandidaat, te raden wat de tekeningen betekenen. In die positie zitten Sigrid en Imanuelle.

Rijdende route: de Mol is in de auto in ieder geval liever een gids dan een chauffeur (gidsen: Sigrid, Jochem, Roos, Sanne) – een chauffeur kan slechts opdrachten uitvoeren en dat is niet fijn voor een Mol. Deze opdracht duurt een uur, er zijn vier auto’s, dus de makers van Wie is de Mol? hebben vier uur materiaal om een tv-registratie van te maken. Dat Jochem vrij opvallend molt tijdens deze opdracht (aanwijzingen door elkaar halen, twijfel zaaien over de volgorde), hoeft dus niet te betekenen dat hij de Mol ís. Wel dat de makers ervoor kozen zijn mollengedrag eens goed in beeld te brengen.

Bovenstaande in een handig grafiekje (tekst gaat hieronder verder):

Al met al verkoos Sigrid dus het vaakst een Molpositie. Ze zat níet in het vrijstellinggroepje aan het begin, ze liet een dure attractie mislukken, ze zat in het jurygroepje, wilde de strandtekeningen zien en gidste (notabene vooraan in de rij) in de rijdende route-opdracht. Je zou kunnen zeggen: Sigrid zat alleen in een echte kandidatenpositie (en vertoonde echt kandidatengedrag) tijdens de zandloperopdracht.