Wie is de Mol? nerd alert: Diederik en het cijfer twee

Nerd alert: we onderzochten via de ondertiteling van Wie is de Mol? hoe vaak het cijfer twee werd uitgesproken – en hoe.

‘Twee’ komt váák voor in dit seizoen van Wie is de Mol? – het zou verwijzen naar kandidaat Thomas ( Thomas is Aramees voor 'tweeling'). Bij de eerste aflevering zagen we twee eendjes, bij de laatste twee bomen. Intussen is er veelvuldig gehint op het cijfer twee, of op dubbele cijfers – op de forums veelvuldig besproken. Jochem’s sterrenbeeld is tweeling, maar de fans van het programma zijn eruit: Thomas is de Mol.

Het cijfer 2 komt nog veel vaker voor dan tot nu toe is opgetekend door die fans: het wordt natuurlijk ook vaak uitgesproken door de kandidaten zelf. Hoe vaak, en door wie is relatief eenvoudig te checken via de ondertiteling van het programma, dat wordt gemaakt voor doven en slechthorenden. Die ondertiteling komt terecht in de database van Beeld & Geluid en is doorzoekbaar – onder meer op het woord ‘twee’.

Even turven, op de kandidaten die nu nog in het spel zijn:

Diederik: 19

Jochem: 13

Sanne: 11

Thomas: 8

Imanuelle: 0

Diederik spreekt veelvuldig over ‘twee’, onder meer in veelzeggende zinnetjes als ‘Daar stoppen we, er staan twee Landrovers met twee boswachters’ (het leugentje tegenover de jury uit aflevering twee). Of deze: ‘Hij was nog wel in tweestrijd’ (in de bioscoop, aflevering één). En de posters uit aflevering vijf hadden ‘twee cowboylaarzen’ of ‘twee cactussen’. Diederik legt daarnaast graag een en ander uit tegenover de camera en gebruikt daarbij opvallend vaak cijfers – je kunt het een wetenschapsjournalist moeilijk kwalijk nemen.

En Thomas, de hoofdverdachte bij de fans? Mwah. ‘Zal ik met twee gaan?’ vraagt hij aan het begin van de lasso-opdracht. Nee, dan Jochem. Hij kwam in de eerste aflevering al met een bizar toepasselijke zin, al dan niet per ongeluk uitgesproken, als hij in de bioscoop overlegt wie z’n vrijstelling moet inleveren:

‘Er zijn er altijd twee.’



PS: zoeksuggesties? Mail ons!PS2: al gezocht op hits van Ramses Shaffy (leverde niet echt iets op) i.v.m. de rol die Thomas ooit speelde