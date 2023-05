Wie is de Mol?-finaleservice: alle argumenten voor en tegen • TV • 03-03-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Wie is de Mol dit seizoen? De laatste kandidaten nader beschouwd.

Wie tijdens dit seizoen de Mol ook is, hij of zij heeft uitstekend werk geleverd. De meeste Mol-watchers online zitten wel op dezelfde Mol, maar helemaal zeker (zoals vorig jaar, met Klaas, toen was het wel echt heel duidelijk) kan niemand zijn. Derhalve: vier kandidaten, vier keer waarom ze de Mol zijn. Met bijbehorend betoog waarom ze de Mol níet zijn.

Sanne is de Mol

Kandidaten weten vooraf niet naar welk land ze afreizen. Hoe kan Sanne altijd zo SUPERGEPAST gekleed gaan bij welke opdracht dan ook? Gaan de kandidaten per cabriolet, dan ziet Sanne eruit als Susan Sarandon in Thelma & Louise. Zit ze op een paard, dat ziet ze eruit als John Wayne. Kijkers die op Sanne als Mol zitten, zijn al vroeg in een tunnelvisie belandt. Want hoe raadde ze in hemelsnaam (bij aflevering één) dat Team Jochem het geld in de hand van het Umbrella-man-standbeeld had gevonden? Ze had het standbeeld toch nog nooit gezien?

Ook opmerkelijk: zowel Diederik als Thomas zitten tot aan aflevering acht op Sanne – nou ja, dat zeggen ze – en ze zitten nog steeds in het spel. Dat zegt ook iets.

Sanne is niet de Mol

Tijdens opdrachten is het als Mol zaak op belangrijke posities in te nemen – posities waar je goed kunt mollen. Sanne geeft die posities wel heel makkelijk weg (zo rijdt ze auto tijdens de luchtballonopdracht, of geeft ze de sleutelpositie tijdens de posteropdracht zonder morren weg aan Diederik). Ze molt nauwelijks zichtbaar, en als er geld te verdienen valt (bijvoorbeeld bij de foto-opdracht, of tijdens ballonschieten-te-paard) dan haalt ze behoorlijk wat geld binnen. Als Sanne de Mol is, is ze wel een meewerkende Mol.

Diederik is de Mol

Het is een genre op zich: de hints op T-shirts die zouden verwijzen naar de mol. Online is er veelvuldig gespeculeerd over een shirt van Diederik, met daarop Het is een genre op zich: de hints op T-shirts die zouden verwijzen naar de mol. Online is er veelvuldig gespeculeerd over een shirt van Diederik, met daarop een formule die zou verwijzen naar de Mol



Nou ja, áls hij de Mol is, kunnen we ons verheugen op de achteraf-filmpjes bij de ontknoping. Dan lag hij tijdens die dag afwezigheid helemaal niet op zijn hotelbed, maar laserstraalde de medekandidaten af, tijdens de opdracht in het pretpark! En in de luchtballon gaf hij dan de ballonvaarder de opdracht om vooral lekker bij te gassen, terwijl hij Thomas via een walkietalkie zogenaamd een route probeerde door te geven.

Diederik is niet de Mol

Kandidaat Imanuelle viel af in aflevering 7. Zij had zo’n beetje alle kaarten gezet op Diederik als Mol (eerder overkwam Sanne hetzelfde). En Diederik ging wel echt als een raket, tijdens de juiste antwoorden bij de foto-opdracht bij aflevering acht, waarbij kandidaten spreekwoorden en gezegden moesten uitbeelden. Steeds gaf hij het juiste antwoord bij een foto – steeds honderd euro in de pot.

Jochem is de Mol

Jochem molt zo hard, dat het soms pijn doet aan onze ogen. Die opdracht in de auto (aflevering 3) waarbij hij slecht aansluiting vindt bij de rest: typisch molgedrag. 3500 euro (3500 euro?!) uit de pot trekken voor een joker. Gedoe bij de opdracht met de enveloppen in de duinen. Twee verschillende favoriete gerechten doorgeven via de portofoon (en daarmee nog meer chaos creëren). Kijk, dan ben je de Mol, of je bent een listige kandidaat die zichtbaar molt om de verdenking op je te krijgen – en ondertussen zelf op zoek gaan naar de echte Mol. En wat was de titel van de aflevering waarin de kandidaten omgekeerd het alfabet aan bordjes hingen? ‘Raam taal’. Draai ‘raam taal’ óók om, en je krijgt ‘laat maar.’ Precies wat Jochem ook vond, tijdens die opdracht: láát maar. Het lukt toch niet. Jaja.

Jochem is niet de Mol

Online wordt iedere aflevering en iedere scene uitgebreid ontrafeld. De schrijvers van die stukken hebben een belangrijk argument tégen Jochem: Thomas is al de Mol. En dus kan Jochem het niet zijn.

Thomas is de Mol

Favoriete Mol, zo’n beetje overal op het web. Belangrijkste argument bij de kijkers: in dit seizoen zie je steeds setjes van twee in beeld. Twee eenden, twee bomen, twee bergen, twee luchtballonnen. Twee a’s in de titel van veel afleveringen. De naam Thomas betékent tweeling! Het gedrag van Thomas is sowieso heel erg twee-achtig; zo pakt hij envelop 2 tijdens die huifkarrit (waarmee hij met Jochem twee jokers verdiende).

En hij wil twéé minuten in het molboekje van Jochem turen, als hij een joker aan ’m wil teruggeven. Belangrijker nog: Thomas kiest vaak een sleutelpositie in het spel, waardoor hij in z’n eentje geld uit de pot kan toveren (denk: de lasso-opdracht, die Thomas verprutste, waardoor de winst níet verdubbeld werd). Thomas bood ook het vaakst tijdens het echte bloedbad dit seizoen: de veiling. Hij krijgt uiteindelijk geen enkele joker (en maakt zich daardoor niet verdacht) maar drijft door 23 biedingen de prijs steeds op tot ongekende hoogte – de pot zakt in aflevering 4 ineens naar een historisch lage 1280 euro. Sowieso is Thomas de recordhouder geld-uit-de-pot-spelen, dit seizoen.

Thomas is niet de Mol

Thomas is bij niemand hoofdverdachte, zo lijkt het. De andere kandidaten zitten er bovenop (en zien dus meer dan wij), maar hij krijgt in aflevering 7 wel mooi het penningmeesterschap toebedeeld; dat geef je een Mol niet in deze fase van het spel? En al die duo’s in beeld zou ook kunnen slaan op het sterrenbeeld van Jochem: tweeling (maar goed, met sterrenbeelden kun je écht alle kanten op. We zien veel stieren in beeld, en laat stier nou het sterrenbeeld van Jochem zijn!).