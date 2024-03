Irish Wish: uitgekauwde drek

Wees voorzichtig met wat je wenst, is het opzichtige devies in Irish Wish. Lindsay Lohan, wiens carrière in duigen viel na het perverse maar interessante The Canyons (2013), is in zekere zin weer helemaal terug. In de laatstgenoemde film van Paul Schrader werd ze geflankeerd door pornosterren; in Irish Wish door Ieren die vast op verzoek van regisseur Janeen Damian hun accent even hebben aangedikt. Damian presenteert de kijker überhaupt een nogal exotische blik op Ierland, een plek waar kennelijk ook alleen maar mooie mannen wonen, ontdekt Maddie (Lohan).