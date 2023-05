Interview The Get Down-bedenker Baz Luhrmann • 20-08-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

In gesprek met Baz Luhrmann, regisseur van The Get Down.

Baz Luhrmann herinnert zich één moment uit het jaar 1977 nog goed. ‘Ik zat in een bus in Australië en iemand vertelde me dat Elvis dood was. Dat raakte me hard. Ik was groot fan en op de één of andere manier was ik er altijd van overtuigd dat ik hem ooit zou ontmoeten.’

Ondanks die stukgeslagen droom was de rock-’n-roll van The King niet de muziekstroming die centraal zou staan in het eerste televisieproject van de inmiddels 53-jarige filmmaker, bekend van onder meer Romeo+Juliet , Australia en The Great Gatsby. Een foto van een stel breakdancende jongens deed hem het verhaal achter hiphop opzoeken, en hij stuitte op een geschiedenis die nooit eerder de spotlight kreeg die het volgens Luhrmann verdient.

Waarom het 39 jaar duurde voor het verhaal van een groep jongeren in de New Yorkse wijk The Bronx verteld wordt, kan Luhrmann ook niet uitleggen. Hij heeft wel een theorie. ‘Ik denk dat het komt door het beeld dat iedereen heeft van hiphop, dat is gebaseerd op de jaren 80 en 90. Daardoor denken mensen ten onrechte dat het niet kleurrijk was, dat er geen dansmoves bij hoorden bijvoorbeeld, en dat het niet beïnvloed is door de anderen stromingen uit jaren 70.”

In zijn voorbereidingen voor The Get Down vond hij het tegenovergestelde. ‘In vroege hiphop zit een prachtige jeugdigheid, naïviteit zelfs. Dit was een groep jongeren die ondanks de barre omstandigheden iets creëerde om zichzelf op de kaart te zetten. Niet door ergens tegenaan te schoppen – ze gebruikten juist invloeden van disco, en funk en R&B. Pas in de jaren 80 en vooral 90 kwam de gangsta rap op en werd hiphop met terugwerkende kracht gedefinieerd als een stroming die zich tegen alles en iedereen afzette.’

De openbaring van Luhrmann is van meer dan tien jaar geleden. Het project kende een ongelooflijk lange aanlooptijd. Showrunners kwamen en gingen weer, net als potentiële regisseurs. Uiteindelijk besloot de Australiër die taken zelf op zich te nemen, bijgestaan door de experts die hij aan boord had gebracht. Hiphoppioniers Grandmasters Flash en Kool Herc zijn als producenten verbonden aan The Get Down , muziekjournalist en filmmaker Nelson George is supervisor van het project.

Hoewel Luhrmann die initiële scepsis van zijn compagnons over de rol van een blanke buitenlandse filmmaker wel begrijpt, nemen zij het stuk voor stuk voor hem op. Grandmaster Flash herinnert zich nog de muur in het kantoor van de regisseur, die helemaal volgekrabbeld was met een gedetailleerde hiphoptijdlijn. ‘Ik geef het eerlijk toe, hij stelde in het begin zoveel vragen dat het me begon te irriteren. Maar toen ik dat zag, wist ik waar hij het voor deed. Elke keer als ik ‘m zag vroeg hij: “Flash, het klopt toch wel zo hè?” Zo graag wil hij dit verhaal precies vertellen zoals het is gegaan.’

Ook George heeft lovende woorden voor Luhrmann. ‘Een van de dingen die me aantrokken, is dat hij geen armoedeporno maakte. We duiken niet in die wereld om te zeggen hoe vreselijk het allemaal was voor deze arme zwarte en latino mensen. We zeggen juist hoeveel positiviteit er was, hoe belangrijk familie was en hoeveel kracht ervoor nodig was je aan de omstandigheden te ontworstelen. De buitenkant was misschien bar, maar de familiebanden waren innig en de ouders van toen hebben sterke mensen gecreëerd in de chaos van die tijd.’

Een partij die naar verluidt niet altijd even blij was met de Australiër, was studio Sony. Vanwege de personeelswisselingen en de regisseurs toewijding aan een tot in de details kloppende reconstructie, liepen de kosten van het project enorm op. In de wandelgangen wordt het bedrag genoemd van 10 miljoen per aflevering, wat het met een budget voor 120 miljoen voor het eerste seizoen de duurste Netflixproductie ooit zou maken. Luhrmann en Netflix gaan niet in op de genoemde bedragen. ‘Die verhalen hoor ik ook, net als het verhaal dat The Crown de duurste Netflixserie ooit is,’ aldus de regisseur over de biografie van koningin Elizabeth die de streamingservice in november uitbrengt. ‘Ik ben alleen maar blij dat ik het op mijn manier heb kunnen doen, want dit verhaal verdient het om goed verteld te worden.’

The Get Down is nu op Netflix te zien