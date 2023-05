Interview: Steven Moffat en acteur Peter Capaldi (Doctor Who) • BBC , TV • 24-12-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

Na een jaar afwezigheid gaat het tiende seizoen van de nieuwe Doctor Who deze kerst weer van start met The Return of Doctor Mysterio. Een gesprek met showrunner Steven Moffat en acteur Peter Capaldi in Londen over superhelden, lol, en (voorbarige) melancholie.

Vergeet alles wat je denkt te weten over de Doctor Who-kerstspecials. Steven Moffat, sinds 2010 de showrunner van Doctor Who én schrijver van de afgelopen zeven kerstafleveringen is eruit. Er is geen geheime formule. ‘Gewoonlijk verkondigde ik ieder jaar rond deze tijd hetzelfde riedeltje,’ vertelt Moffat tijdens zijn gezamenlijke interview met Peter Capaldi in Londen. ‘Dat de kersteditie inderdaad anders is dan de reguliere afleveringen, meer komisch en zoeter. Maar eigenlijk klopt daar geen bal van! We hebben ook heel duistere edities gehad, zoals Last Christmas twee jaar geleden, dus het is vrij gevarieerd. Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is dat de kerstafleveringen een kwartiertje langer duren, en dat er waarschijnlijk sneeuw in zit. In het geval van deze laatste aflevering overigens niet heel veel.’

The Return of Doctor Mysterio – de naam voor Doctor Who in Latijns-Amerika – heeft een superheldenthema, waarin een jonge superfan van superhelden, door toedoen van de Dokter, plots zelf bovenmenselijke krachten krijgt. Toch zouden beide heren zichzelf niet direct superheldenfans noemen. Moffat: ‘Ik volg superheldenfilms wel, maar op een normale manier, dus niet zo obsessief als ik altijd Doctor Who heb gevolgd.’ Peter Capaldi, Doctor Who-fan van het eerste uur, valt hem bij. ‘Voor mij is het een beetje hetzelfde, al wist mijn grootmoeder wel altijd haar handen te leggen op strips die verder niemand anders had, zoals die over Casper het vriendelijke spookje. Hoe ze er aan kwam weet ik niet, maar ik vond ze geweldig!’

Een superheldenaflevering dus, maar dan wel eentje geïnspireerd op de vroegere, meer luchtige superheldenverfilmingen, zoals in de vroege Superman-films met Christopher Reeve en de oude Batman-films van Adam West. Capaldi: ‘Daar zit een heerlijk soort geestigheid en zelfspot in, iets wat Steven hierin ook doet.’ Maar, voor alle duidelijkheid: Doctor Who is zelf geen superheld, vindt Capaldi. ‘Ik zie hem meer als een anti-superheld. Hij draagt ook geen maillot – althans niet eentje die je kan zien. Hij is minder gelikt en hij claimt ook geen superheld te zijn. Hij komt juist per ongeluk in heldhaftige situaties terecht.’

De kerstspecial is een opstapje naar het komende (tiende) seizoen. Na het afscheid van Clara (de niet door iedereen even gewaarde Jenna Coleman) maken we binnenkort kennis met een nieuwe compagnon, Bill (Pearl Mackie). Capaldi: ‘Het is een soort reboot van de serie. Bill is een compleet nieuw karakter, dus start je met een meer klassieke Doctor Who-situatie, namelijk: mysterieuze vreemdeling van een andere planeet neemt argeloze aardse metgezel mee op avontuur door ruimte en tijd.’

Voor Steven Moffat zijn de avonturen bijna voorbij. Het aankomende seizoen wordt de laatste keer dat hij als showrunner achter het controlepaneel van de Tardis plaatsneemt. Melancholisch voelt hij zich (nog) niet. ‘Ik zit er nu zo middenin, het is alsof ik nog een berg moet beklimmen. Het enige waar ik nu aan denk is: ga ik dit overleven? Het is best lastig je nostalgisch te voelen over iets dat je misschien nog je leven gaat kosten.’

Peter Capaldi lijkt – gelukkig – nog niet van plan zijn purperrode fluwelen jasje aan de wilgen te hangen. Tijdens een interview vorig jaar bekende hij dat de Dokter ook voor hem nog steeds een mysterie was. En dat is, aan de vooravond van zijn derde seizoen als de Dokter, onveranderd. ‘Maar zo hoort het ook, ongeacht de rol die je speelt. Het verbaast me wanneer iemand roept: Oh, deze rol heb ik helemaal in de vingers! Het is een kwestie van doorgaan en blijven proberen. Natuurlijk wordt na verloop van tijd duidelijk dat bepaalde dingen beter werken dan andere, maar het zou onverstandig zijn te roepen dat je honderd procent weet wat je doet, dat er niets meer te ontdekken of te leren valt. Dat geldt, denk ik, voor alle creatieve beroepen.’

Bij de vraag of hij nog steeds lol heeft in wat hij doet komt plotseling Capaldi’s andere alter ego, de grofgebekte communicatieadviseur Malcolm Tucker uit de politieke satire The Thick of It, even boven. ‘Jezus, het is Dokter Who! Wat is daar nou niet leuk aan te vinden?’

Doctor Who, The Return of Doctor Mysterio, zondag 25 december op BBC 1