Interview: Silvester Zwaneveld (In de lift)

Silvester Zwaneveld over zijn de cabaretshow In de lift – en hoe hij op het idee voor zijn voorstelling kwam.

Waar gaat de voorstelling over?

Ik zat in 2011 vast in een lift in een volledig leegstaand, antikraak gebouw. Ik had geen mobiel bij de hand en op een gegeven moment dacht ik: ‘Ik zit hier echt vier dagen vast!’ Die situatie heeft me anders tegen het leven doen aankijken. Vanuit die ervaring heb ik het in de voorstelling over gebeurtenissen die je leven compleet veranderen. Voor de show had ik een app ontwikkeld zodat mensen hun lifechanging moments met mij konden delen.

En gebeurde dat?

Ja. Ik wilde interactie en de app was de juiste middel om dit te doen. Het voelt voor de mensen in het publiek alsof ze hun verhalen anoniem delen, dus geven ze meer informatie dan dat ze in een gesprek zouden doen. Ik heb de gekste anekdotes gehoord: van voor een vuurpeloton staan tot confrontaties met gorilla’s. De app was echt een meerwaarde.

Je speelt nu solovoorstellingen, maar veel mensen kennen jou van jouw samenwerking met Arie Koomen. Komt er ooit een hereniging?

Zeg nooit nooit, maar ik heb geen plannen daarvoor. Ik heb twaalf jaar lang een fantastische tijd gehad met Arie, maar je moet je altijd aanpassen aan elkaar. Ik hanteerde een andere stijl en dat was niet per se de mijne. Ik doe nu wat ik echt ben.

