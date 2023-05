Interview: Paul de Leeuw (Ranking the Stars) • 17-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Paul de Leeuw over een nieuw seizoen Ranking the stars: 'Er komt een bitch fight tussen Karin Bloemen en Wibi Soerjadi.'

Ja, de ene tas moest gecontroleerd worden, de andere tas niet. Bij extra controle moest ik die tweede tas openmaken en ben toen weggelopen zonder de mobiele telefoon mee te nemen. Door snel handelen van de KLM-crew vanuit de ‘kist’ zijn ze snel gevonden. Hulde…

Toch een nieuw seizoen Ranking the stars.

Ik ga je een geheimpje vertellen: het is een kers op de werktaart (na een jaar hard werken lekker beetje dollen met sterren) maar ik kijk het zelf niet terug. Word er bloednerveus van om mezelf zo te zien uitsloven. Mijn zoons beginnen het nu ook te waarderen. Kwestie van doelgroep, hè?

Wie werden er nu weer dronken?

Daar doet deze Gerrie Gall en Gall geen uitspraken over, want beroepsgeheim. Er werd in eerdere reeksen meer gedronken dan nu. Ik ben zelf niet meer aan de gin-tonic, omdat ik na de opnamen moest spelen met Freek Bartels en Anne Wil Blankers.

Twee tipjes van de sluier?

Een bitch fight tussen Karin Bloemen en Wibi Soerjadi. En Patty die over ‘de rooie’ gaat omdat Ajouad El Miloudi beweert dat er geen straat naar haar vernoemd gaat worden, omdat ze niks voor de samenleving heeft betekent.

Zou Sander Dekker ook kijken denk je?

Dat maakt me geen ene reet uit. Dit programma trekt een zeer jong publiek en dat zou ik als NPO koesteren, maar mocht de politiek beslissen dat dit soort amusement moet verdwijnen dan leg ik me daarbij neer. Vind Dekkers haar wel stukken beter zitten dan voorheen.

Wat doe je trouwens in de VS?

Twee keer per jaar gaan mijn man en ik zonder kinderen op vakantie om ons weer eens even te realiseren hoe leuk we elkaar vinden. En de Tour begint hier al om 9:00 uur en Wimbledon nog eerder. Heerlijk met koffie sport beleven.

Ranking the stars, zondag 17 juli (NPO 3, 21:30 uur)