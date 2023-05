Interview: Michiel Huisman (Harley and the Davidsons) • 08-10-2016 • leestijd 5 minuten • bewaren

In gesprek met acteur Michiel Huisman, die in Harley and The Davidsons een van de oprichters van het befaamde motormerk speelt.

Het interview is telefonisch – het gesprek wordt doorgeschakeld. Hij, Michiel Huisman, ‘is ergens ter wereld,’ zegt zijn Nederlandse agente omineus. Het blijkt Nederland, en Huisman moet lachen om zoveel discretie. Voor hetzelfde geld was het long distance geworden, want sinds Huisman in 2009 naar Amerika vertrok om een rol te spelen in Treme reist hij de wereld over: naar Canada voor The Age of Adaline, naar onder meer Kroatië en Ierland voor Game of Thrones, naar Fiji voor de opnamen van de Chanel 5-reclame met Gisele Bündchen en onlangs bracht hij tijd door in Roemenië waar Harley and The Davidsons werd opgenomen, de mini-serie van Discovery over de ontstaansgeschiedenis van Harley-Davidson.

Anders dan de titel en de afzender – Discovery, toch vooral bekend van programma’s waarin de wonderen van de aerodynamica worden uitgelegd, of wordt gevist op de gevaarlijkste zeeën ter wereld – is deze laatste serie een historische dramaproductie, al is het er wel een waarin facts en figures een belangrijke rol spelen, dus als kijker zit je er bovenop als die eerste motor in elkaar wordt gezet, compleet met uitleg over compressie en aansturing.

Huisman speelt Walter Davidson, een van de twee broers die samen met William (Bill) Harley in een schuurtje in Wisconsin de motorfiets bouwden die zou uitgroeien tot een van de iconische bikes van Amerika. De 3-delige serie gaat over de vroege periode, van 1900-1940. Van de kinderschoenen waarin de motorfiets met staaldraadjes aan elkaar hing tot het technologische hoogstandje dat de motor veertig jaar later zou zijn, tegen de achtergrond van grote sociale, politieke en economische onrust en ontwikkelingen in Amerika.

Motor reed Huisman al, maar dat was niet de reden dat de makers bij hem terecht kwamen. Waarom precies wel? Ach, zo gaat dat: je doet audities hier en daar en soms klikt het en past de rol als een jas. Huisman was zelf al meteen getriggerd geweest door het script. ‘De hele idee van die drie jonge entrepreneurs die een vervoersmiddel bouwen dat tot vandaag de dag nog steeds populair is en waar een hele cultuur omheen hangt. Vooral omdat die jongens zelf niet per se bezig waren met de toekomst. Ze wilden gewoon iets maken waar ze blij van werden.’

In het trio Walter en Arthur Davidson en Bill Harley is Walter, de rol die Huisman speelt dus, in zekere zin de coolste. Zoals we leren in de serie, was Harley de uitvinder, de intelligentste van de drie die op het moment suprême nog bijna werd weggekocht door een andere bedrijf; Arthur degene met het commerciële inzicht en Walter de loner en de waaghals. Hij was ook degene die meereed in de races, waarin de concurrenten (zoals Indian en Victory) moesten worden verslagen. Destijds geen sinecure en al helemaal niet zonder gevaar, zoals we in de serie zien, deze off road-races waarin het er niet zachtzinnig aan toe ging en de waarin sommige concurrenten zich van allerlei trucs bedienden om de race naar hun hand te zetten. (De Harley-Davidson-rijder, Walter, was in die races opmerkelijk hoffelijk – in de serie tenminste.)

‘Dat rijden op die oude motoren was natuurlijk ook wel een van de leukste dingen,’ zegt Huisman. ‘Ik heb zelf vanaf mijn negentiende tot de geboorte van mijn dochter, inmiddels negen jaar geleden, fervent motor gereden. Maar dit was wel iets anders: we reden op replica’s van originele Harley-Davidsons uit die tijd, zoals op het exemplaar met een Knucklehead-motor – toch wel mijn favoriet. Fans die we ontmoetten, konden vaak niet geloven dat het een replica was, zo sterk leek hij op het origineel. In tegenstelling tot die vroege motor was deze trouwens wel uitgerust met een rem, maar het zijn nog niet de motoren van tegenwoordig dus het waren soms echt spannende scènes om te doen. Walter zou uiteindelijk de eerste president worden van Harley-Davidson, maar hij was dus ook een zeer succesvol racer – en dat bleek toch wel de beste marketing-tool: dat meeracen en zo geïnteresseerde partijen te vinden.’

Harley-Davidson was niet het eerste en ook het enige motormerk aan het begin van de 20ste eeuw. Er ontstonden overal in Amerika kleine bedrijfjes die zochten naar een goedkoop antwoord op de auto, en die fietsframes gingen aankleden en experimenteerden met tweetaktmotoren. Ontploffingen en ontbrandingen waren niet van de lucht in die tijd. Ook was er stevige concurrentie. Dat het Harley-Davidson uiteindelijk lukte om in de zware tijden van de Grote Depressie boven water te blijven, kwam door de goede keuzes en slimme deals die het bedrijf maakte. Zo lukte het hun bijvoorbeeld om een afspraak te maken met het Amerikaanse leger om daar hun motorfietsen af te zetten: elke soldaat een Harley-Davidson was het credo. En door het sleutelen eraan werd het een subcultuur waardoor na de oorlog veteranen vaak voor een Harley kozen.

Maar zover gaat de serie niet. Die loopt tot 1940. Leuk daaraan is dat je echt dat oude Americana ziet: de opkomst van de populaire cultuur, de smeltkroes die Amerika toen was van immigranten uit Ierland en England, Schotland en Duitsland. Walter en zijn broer zijn al in Amerika geboren, maar hun ouders komen uit Schotland. ‘Dat zie je vooral in bijvoorbeeld bruiloftscènes terug. Maar Walter heeft geen Schots accent, hij is echt geboren en getogen in Wisconsin, dat is zijn achtergrond.’ Huisman is weer opvallend aantrekkelijk, vooral vergeleken met zijn broer Arthur (gespeeld door Bug Hall). ‘Uiterlijk lijken we in de serie inderdaad niet op elkaar, maar ik heb zelden zo’n goede vibe gehad met een tegenspeler. De twee waren in het echt tegenpolen, er was een bitse broederstrijd en tegelijkertijd zijn ze zeer aan elkaar gehecht, het was natuurlijk een tijd dat er veel belang werd gehecht aan familiewaarden. Het is wel iets als je naar de geschiedenis van Harley-Davidson kijkt: met uitzondering van de jaren 70, toen het bedrijf even verkocht is geweest, is het altijd in handen van de familie gebleven.’

Inmiddels heeft Huisman alweer drie films gedaan, maar deze serie zit nog vol in het geheugen. De motor trekt weer, maar hij moet het thuisfront nog even overtuigen. ‘En dat leer, dat was ook wel te gek hoor.’

Harley and the Davidsons, zaterdag 8 oktober, Discovery, 21:00 uur

