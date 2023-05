Interview: Marshall Allman (Humans) • 12-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

De gelovige acteur Marshall Allman stond bij een nieuw seizoen Humans regelmatig voor ethische vraagstukken. ‘God zou niet verbaasd zijn dat we zelf in staat zijn om bewustzijn te creëren.’

Marshall Allman (bekend van o.a. Prison Break en True Blood ) is in het tweede seizoen Humans de jonge Amerikaanse tech miljardair Milo Khoury, oprichter en CEO van het toonaangevende techbedrijf Qualia. Hij stapte in vanwege de eerste reeks: ‘ Humans is een herkenbaar en fantastisch verhaal. Ik was overdonderd door het uitstekende werk van de acteurs. Vooral het subtiele acteerwerk van de synths (geavanceerde menselijke robots, red.) was erg inspirerend voor mij als acteur.’

Het sciencefictiondrama is gebaseerd op de Zweedse serie Äkte Människor ( Real Humans ) uit 2012. De Zweedse serie (in Nederland door de VPRO uitgezonden) was een doorslaand succes. Dat succes leidde tot een Engelse versie, ontwikkeld door AMC in samenwerking met Channel 4. Het eerste seizoen van Humans was een van de best bekeken drama’s op kabel en ontving een BAFTA-nominatie voor beste dramaserie.

Humans toont hoezeer robots met ons leven vervlochten zijn, en alle mogelijkheden die kunstmatige intelligentie ons kan brengen. In de serie werkt Milo aan een baanbrekend nieuw onderzoek en heeft zijn eigen evangelische ideeën over de kracht van wetenschappelijke innovatie. De CEO is wat Allman een altruïstische karakter noemt. ‘Het is een jonge miljardair. Idealistisch. Hij laat zich door niets tegen houden om de wereld te veranderen.’ Voor zijn karakter was hij deels geïnspireerd door de techmagnaat Elon Musk (oprichter van SpaceX, medebedenker en -oprichter van onder meer PayPal en Tesla). ‘Ik had zijn autobiografie gelezen. Hij is de perfecte mal voor mijn karakter en een fantastisch mens. Het is inspirerend wat hij doet. Ik weet niets af van zijn persoonlijke leven, maar op het eerste gezicht is hij altruïstisch en dus een goede inspiratiebron.’ Allman bracht vervolgens zijn eigen leven mee naar het karakter. ‘Je moet een realistisch en herkenbaar persoon creëren en het karakter eigen maken.’ De kijker krijgt ook inzicht in het innerlijke leven van Milo. ‘De allure van een dergelijk karakter is dat hij, zoals velen in zijn positie, erg zelfverzekerd is en vertrouwen heeft in zijn eigen capaciteiten. Je krijgt een gelaagd beeld van wat achter de façade zit. Je ziet zowel de ups als de downs van iemand in een dergelijke positie.’

Humans stelt subtiel ethische vragen over kunstmatig intelligent leven, de mens als God en sociale normen. Allman geeft aan dat de serie hem ‘herhaaldelijk lang tot nadenken stemt over verschillende onderwerpen.’ Naast vragen of het ethisch verantwoord is om robots als sekswerkers te gebruiken, of de mogelijkheid dat robots een vrije wil hebben, wringt het bestaan van de synths mogelijk ook met theologische denkbeelden. Allman is gelovig, maar hij vond het idee van de synths ‘niet ongemakkelijk vanuit een religieus oogpunt’. ‘Het roept wel vele vragen op, maar God zou niet verbaasd zijn dat we zelf in staat zijn om het “bewustzijn” te creëren. Ik probeer mezelf niet in de positie te plaatsen om waar te nemen voor God, want God weet alles. Ik denk dat we nu niet eens het heel menselijke bewustzijn kunnen doorgronden. Het blijft uiteindelijk een grijs gebied. Er is meer tijd nodig om de morele implicaties te begrijpen.’

De technische snufjes uit de serie kan Allman overigens maar tot op zekere hoogte waarderen. ‘ Ik houd van technologie die makkelijk toepasbaar is in het dagelijks leven. Maar Ik wil niet van tech gebruik maken waar het in principe niet nodig is.’ Zou hij zelf een synth in dienst nemen? ‘Ik behoor in principe tot de perfecte doelgroep. Ik heb drie kinderen en het zou handig zijn om extra hulp te hebben. Toch houd ik mezelf voor dat ik een zelfvoorzienend persoon ben en de verantwoordelijkheid kan dragen. Dat vind ik nu zo fantastisch aan de show, het geeft je weinig antwoorden maar roept alleen maar meer vragen op.’

Humans, seizoen 2, vanaf 13 februari op AMC