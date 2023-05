Lauren Verster over Ibiza • NPO , TV • 05-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Lauren! op Ibiza gaat Lauren Verster op het Spaanse eiland op zoek naar ultieme vrijheid.

Lauren, wat trof je aan?

Ik kwam vele verschillende soorten vrijheid tegen, door de bonte verzameling paradijsvogels die er wonen. Alles kan daar, niemand kijkt ergens van op. Er zijn natuurlijk de gebruikelijke vakantiegangers en de zuiper, of rijkelui met jachten van 12 miljoen euro, maar ook een verzameling wilde zielen, die wars zijn van de maatschappij. Hippies of vrije geesten die in de bergen of in grotten wonen en die los van het systeem zoeken naar de essentie van het bestaan.

Wat is vrijheid voor jou?

Bij mij verschilt dat per moment. Ik weet wel dat vrede in jezelf belangrijk is. Het gaat vooral om rust hebben binnenin.

Wat maakt juist Ibiza zo’n plek voor ultieme vrijheid?

Volgens sommige mensen heeft het te maken met een magnetisch veld van de aarde, waardoor men op bepaalde plekken in de wereld, zoals Bali of Ibiza, zich beter en vrijer voelt. Ik was eerst sceptisch hierover, maar bij rotseiland Es Vedrà voelde ik, net als heel veel anderen, die magische straling ook.

Blijft dat gevoel hangen als je weer thuis bent?

Nee, haha. Ik heb veel verplichtingen en wil altijd aan de wensen van anderen voldoen. Op Ibiza voelde ik me vrijer. Mensen hebben daar een ander levensritme, ze leven ook veel meer met de natuur. Ik kan Ibiza echt aanraden, maar dan moet je niet in het hoogseizoen gaan, want dan zijn er massa’s toeristen.

Lauren! op Ibiza, dinsdag 5 juli, NPO 3, 21:10 uur