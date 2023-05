Interview: Gijs van de Westelaken over De Fractie • TV • 08-08-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Gijs van de Westelaken, een van de bedenkers, scenarioschrijvers en producenten van de politieke dramaserie De Fractie, over het laatste seizoen.

De fractie speelt zich af in hedendaags politiek Den Haag. Wat kunnen we verwachten van seizoen drie: vluchtelingen, Brexit, Jos van Rey?

Vluchtelingen wel, Jos van Rey niet. In de eerste twee seizoenen draaiden we in de week van uitzending nog een aantal speciaal op de politieke actualiteit geschreven scènes, maar dat kan nu niet, omdat alle afleveringen achter elkaar worden uitgezonden, elke werkdag. We zijn veel meer op het drama gaan zitten.

Meer richting Borgen opgeschoven dus?

Ja, maar toch verbinden wij het drama meer met de politiek dan ze in Borgen deden. Om een voorbeeld te noemen: Corine komt in aanraking met een Syrische vluchteling. Dat wordt een stevige politieke lijn, want hij wil een rol gaan spelen in de Nederlandse politiek. We dachten: als dit het laatste seizoen is, dan gaan we ook all the wa y.

Inderdaad: deze derde reeks is de laatste. Waarom?

Het flauwe antwoord is: aan alles komt een eind. Maar ik kan je melden dat wij nog wel door hadden willen gaan.

Nog even terug naar dat ‘all the way’. Dat betekent: De fractie verlaat ons met een knal?

Laat ik het zo zeggen: waar de VPN-fractie in de eerste twee seizoenen een fictieve politieke partij was, staat ze nu voor de hele politiek. Corine was altijd nogal links, Michael is onze PVV’er, en al die verschillende fractieleden komen tegenover elkaar te staan. Het ligt voor de hand dat dat gaat exploderen. En dat is ook zo.

