Interview: Dennis van de Ven (Smeris) • 18-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Samen met Jeroen van Koningsbrugge (Theo Kamp) speelt Dennis van de Ven (Willem Niessen) het opvallende rechercheursduo in Smeris, waarvan de eerste twee seizoenen deze weken worden herhaald.

Hoe kan het dat de serie zo goed aanslaat?

Vanwege onze unique selling point : een stuwende, enerverende hoofdlijn met daarnaast veel humor. We hebben fijne plotschrijvers die de serie heel spannend maken, maar tegelijkertijd hebben wij in de scènes de ruimte om humor te brengen, zonder dat het slapstick wordt. Het is ook niet de standaard politieserie: het heeft een gritty draaistijl waardoor alles heel rauw overkomt.

Wat maakt jouw personage Willem Niessen zo leuk om te spelen?

Het is juist leuk om hem te spelen naast Theo Kamp. Het gaat om de combinatie: Theo is een rouwdouwer en Willem is het morele kompas. Hij heeft trekjes van het syndroom van Asperger, is een beetje onhandig en wil alles in de hand hebben. Maar hij kan niet zonder Theo, want die durft steeds een stap verder te gaan.

Wat kunnen we van seizoen 3 verwachten?

Aan het eind van seizoen 2 ging Theo undercover en hij lijkt daar mentaal niet ongeschonden uit te zijn gekomen. Er is weer veel spanning, bezorgdheid en twijfel tussen hem en Willem. Ze doen vlakbij Tilburg een huiveringwekkende vondst in de laadruimte van een vrachtwagen. Vandaaruit rollen ze in een obscuur internationaal netwerk dat reikt tot aan de grenzen van Europa… Maar ja, dat is op dit moment natuurlijk aan vele veranderingen onderhevig!

Start seizoen 1, maandag 18 juli, NPO 3, 23:00 uur

Start seizoen 2, woensdag 27 juli, NPO 3, 22:25 uur