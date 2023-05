Interview: de cast van Game of Thrones S07 • Ziggo • 15-07-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Op naar Londen voor een gesprek met de Game of Thrones-cast. ‘Onze schrijvers zijn allesbepalend.’

Toen de agent van acteur Liam Cunningham (Hunger, Centurion, Clash of the Titans) destijds belde over audities voor een fantasyserie met draken, leek het gesprek snel klaar. ‘Ik zei meteen, we spreken elkaar binnenkort wel weer.’ ‘Ho wacht, het is voor HBO,’ sputterde zijn manager. Dat veranderde de zaak. Geen acteur zegt nee tegen de zender die kwaliteitsseries als The Sopranos en The Wire op de buis bracht.

Cunningham trad in het tweede seizoen van Game of Thrones aan als ridder Davos Seaworth. Op hetzelfde moment kwam ook Carice van Houten in de serie als de roodharige priesteres Melisandre. ‘We hebben ter voorbereiding samen nog de GOT-dvd’tjes zitten kijken op mijn laptop,’ zegt de acteur.

Een paar jaar verder is de serie uitgegroeid tot een tv-fenomeen zonder weerga. Het in bloed gedoopte middeleeuwse epos, gebaseerd op boekenserie A song of Ice and Fire van George R.R. Martin, draait om de strijd om de macht en de ijzeren troon op Westeros. Het is een ruig continent, bevolkt door woeste volkeren en akelige oeroude wezens. ‘Een vet gestoorde wereld, deze bizarre plek vol draken, schaduwbaby’s, ijszombies en heksen. Maar ook een spiegel van onze maatschappij,’ stelt Cunningham. ‘Game of Thrones draait in de kern om macht en hoe dat mensen verandert. Macht verblindt, het schept jaloezie, wraakgevoelens en moordneigingen. Het is een drug met de kracht mensen in monsters te veranderen.’

De productie is gigantisch, met realistisch ogende historische sets, kastelen, honderden figuranten en kuddes paarden die voor de giga-veldslagen worden ingezet. De belangrijkste opnamelocatie is Noord-Ierland, maar er wordt over de hele wereld gefilmd: van IJsland en Malta tot Marokko. Serie acht wordt deels in Andalusië gedraaid. De plekken waar de acteurs neerstrijken zijn binnen de kortste keren toeristische hotspots.

Overigens zijn er ook minder exotische GOT-opnameplekken, merkt de Britse actrice en comédienne Gemma Whelan, alias strijder Yara Greyjoy, droogjes op. ‘Yara’s boot ligt bijvoorbeeld in een bassin op een onromantisch parkeerterrein met een reusachtig green screen eromheen. Aan het eind van een opnamedag heb ik het soms zo koud dat ik niet meer kan praten.’

Sinds HBO geheimzinnige trailertjes met prikkelende fragmenten de wereld in stuurde, wordt op fanfora intensiever dan ooit gespeculeerd over het verloop van de serie. Het zevende seizoen is het een-na-laatste. Er staan nog dertien afleveringen gepland: zeven voor komend seizoen en zes voor de laatste reeks.

De geheimhouding is fiks opgeschroefd. Tv-critici krijgen al langer geen extra beelden meer vooraf toegestuurd, uit angst dat verhaallijnen uitlekken. ‘De budgetten zijn ook enorm. Als je 200 miljoen aan twee seizoenen besteedt en nog eens 150 miljoen uitgeeft aan marketing, kun je gewoonweg geen risico lopen,’ stelt Cunningham.

Game of Thrones heeft bekende fans. Beyoncé kreeg van echtgenoot Jay Z een peperduur drakenei van Daenerys ‘Khaleesi’ Targaryen (Emilia Clarke) cadeau, Barack Obama mocht wél afleveringen vooraf bekijken. De Spaanse politicus en tv-presentator Pablo Iglesias, voorman van de populistische politieke beweging Podemos, vergelijkt zichzelf in een essay – serieus – met drakenmoeder Khaleesi. ‘Khaleesi heeft perfect begrepen dat men in een vreselijke wereld het grootste en het beste leger – met de draken – moet hebben en zonder angst moet kunnen bevelen,’ zo schreef hij.

Het megasucces van de donkere, gelaagde serie verwondert de acteurs nog steeds. De Britse acteur John Bradley-West, bij fans bekend als Samwell Tarly, oppert dat de huidige maatschappelijke en politieke chaos wellicht meespeelt. ‘Mensen vluchten graag in drama in tijden van onrust, angst en ongemak. Ze vinden troost in de gedachte dat machtshonger, verraad en oorlog er altijd al zijn geweest. We leven in donkere tijden, maar alles is al een keer gebeurd. Er zijn altijd al Trumps geweest en onze planeet bestaat nog steeds, zoiets.’

Over Trump gesproken: de vileine charmeur/intrigant Petyr – Littlefinger – Baelish wordt door fans regelmatig vergeleken met de Amerikaanse president, vertelt acteur Aiden Gillen (The Wire, The Dark Knight Rises). ‘Maar Littlefinger is best geliefd. Laatst deed ik wat boodschappen in Dublin en ik vroeg om een tasje. Wat u maar wenst, Lord Baelish, antwoordde de verkoper met een buiging.’

Game of Thrones is typisch zo’n serie van deze tijd die wordt gedreven door het script, vindt Gillen. ‘Geweldige acteurs, fantastische decors en kleding, allemaal prima – maar de schrijvers máken de serie. Als zij meer tijd nodig hebben om te schrijven, dan heeft iedereen te wachten tot zij klaar zijn. Daarom startte dit seizoen ook later dan normaal. Zij zijn allesbepalend. Zoiets was vroeger ondenkbaar.’

Game of Thrones S07, maandag 17 juli, Ziggo Movies & Series, 21:00 uur