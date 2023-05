Interview: David Lynch (Twin Peaks) • Recensie • 22-05-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Een presentatie geven over de revival van Twin Peaks zonder een woord los te laten over de revival van Twin Peaks. Laat dat maar over aan de bedenker van de serie, David Lynch.

Iconisch, surrealistisch en knap lastig te vinden. De omschrijving past net zo goed bij het stadje Twin Peaks als bij de man die het bedacht, David Lynch. De verrassing is dan ook groot als tijdens de perspresentatie van zender Showtime in Los Angeles eerder dit jaar Twin Peaks’ themesong ‘Falling’ aanzwelt en de publiciteitsschuwe Lynch onaangekondigd op het podium verschijnt. De 70-jarige televisiemaker laat geen woord los over de revival van Twin Peaks, maar stelt toch niet teleur.

Bij de eerste vraag, een vrij simpele over hoe Lynch en zijn schrijfpartner Mark Frost de wereld van Twin Peaks creëerden, volgt een antwoord waaruit weer duidelijk wordt waarom de tv-maker door de jaren heen zijn eigen bijvoeglijk naamwoord verdiende: Lynchiaans.

‘In het begin, heel veel jaar geleden, waren we, Mark en ik, verdwaald in de wildernis. Zoals dat altijd is in het begin. En toen leken we een soort berg te vinden en begonnen we te klimmen en toen we de berg beklommen hadden gingen we een diep bos binnen. En na een tijdje door het bos begon de beplanting minder dicht te worden en toen we uit het bos kwamen, ontdekten we een klein stadje met de naam Twin Peaks. En we leerden veel van de mensen in Twin Peaks kennen en mensen die Twin Peaks hadden bezocht. En we ontdekten een mysterie met daarin nog veel meer mysteries en we ontdekten een wereld en in die wereld zaten nog meer werelden. En dat is hoe het begon. Dat is wat ons hier vandaag brengt. Het verhaal gaat verder.’

Elke vraag waarop het antwoord iets zou prijsgeven over hóe dat verhaal dan verder gaat, ontwijkt Lynch met vakkundige nietszeggendheid. Hoe het stadje Twin Peaks is veranderd de afgelopen kwart eeuw? ‘Het is zowel hetzelfde als heel anders.’ Welke rol actrice Laura Dern, die niet in het origineel speelde maar wel in de revival, heeft? ‘Ik hou van Laura Dern.’ Wat bedoelt de baas van Showtime als hij zegt dat de revival ‘ pure heroin David Lynch ’ is? ‘Ik hoor dat heroïne tegenwoordig een erg populaire drug is.’

Spraakzamer is Lynch over de val van de originele show, waarvan het tweede seizoen de nodige kritiek kreeg en het laatste bleek. De makers lagen destijds in de clinch met zender ABC, die hen dwong de centrale vraag in Twin Peaks, ‘Wie vermoordde Laura Palmer’ te beantwoorden. ‘Wij waren helemaal niet van plan ooit met een antwoord te komen. Het Laura Palmer mysterie was de kip met de gouden eieren. We werden gedwongen die te slachten en daarna kwam de serie nooit meer echt op gang.’

Een jaar na het einde in 1991 maakte Lynch nog wel een prequel, in de vorm van televisiefilm Twin Peaks: Fire Walk With Me. Als dat project ter sprake komt, laat de tv-maker toch nog een hintje vallen over de richting van de nieuwe serie. ‘Het verhaal van Laura Palmers zeven laatste dagen is erg belangrijk voor wat we nu doen.’

Het nieuwe derde seizoen van Twin Peaks is aangekondigd als afgerond verhaal. Maar nog voor de eerste aflevering is uitgezonden, zet Lynch de deur al op een kiertje. ‘Ik hou van deze wereld van Twin Peaks en de mensen erin. Op dit moment zijn er geen plannen voor meer dan we nu hebben gemaakt. Maar ik zei ooit ook dat ik Twin Peaks nooit meer zou oppakken, en dat heb ik toch gedaan. Dus zeg nooit.’

Twin Peaks, vanaf 22 mei op Videoland