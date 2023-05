Interview: Danny McBride en Walton Goggins (Vice Principals) • 18-07-2016 • leestijd 3 minuten • bewaren

In gesprek met Danny McBride en Walton Goggins (Vice Principals, HBO). ‘Comedy op televisie is te vaak een formule waarbij je net zo goed een week kan overslaan. Dat is waar het voor mij saai wordt.’

Net als in zijn vorige HBO-show Eastbound & Down , brengt Danny McBride’s nieuwste serie Vice Principals hem terug naar de middelbare school. Dat is niet helemaal toevallig; zijn korte carrière als invalleraar deed McBrides ogen openen en een hele nieuwe wereld aanschouwen. ‘Als je zelf op school zit, ben je alleen met je eigen tienerprobleempjes bezig. Je denkt er nooit over na dat achter die gesloten deur van de lerarenkamer nóg een universum ligt, met weer hele andere spanningen.’

Een andere overeenkomst: zowel Kenny Powers uit Eastbound als Neal Gamby uit Vince Principals komt nou niet direct over als de sympathiekste. Toch schiet McBride in hun verdediging: ‘Mensen zeggen weleens; jij bent goed in assholes schrijven en spelen, maar voor mij gaat het dieper. Het zijn mensen die wat beperkt zijn, die geloven dat het leven op een bepaalde manier moet werken en dat doet het niet, en dat frustreert ze mateloos. Dat vind ik interessanter om te schrijven dan zo’n type met een hart van goud. De uitdaging is juist om iemand te creëren die gecompliceerder is dan dat en dan toch een manier vinden waardoor de kijker sympathie voelt. Of in ieder geval een beetje begrip.’

In Neal Gamby’s geval is het een verbeten gevoel van gerechtigheid dat hem die asshole laat lijken. McBride: ‘Gamby denkt dat hij recht heeft op dingen. Hij denkt dat als hij hard werkt, hij moet krijgen wat hij wil. En zo gaat dat nou eenmaal niet altijd.’

Gamby’s collega-onderdirecteur is Lee Russell, ook verstoken van dat hart van goud maar dan van het huichelachtige soort. McBride en zijn schrijversteam hadden Walton Goggins nog niet op het oog toen ze Lee verzonnen, maar toen de naam van de acteur eenmaal was gevallen, was McBride vastbesloten. Zo vastbesloten zelfs, dat het filmen van Vice Principals werden uitgesteld tot Goggins klaar was met de opnames van The Hateful Eight.

Nog geen 24 uur na zijn laatste scène voor de camera van Tarantino, meldde de acteur zich op de set van McBride. Goggins: ‘Toen ik de pilot las, wist ik meteen dat ik hier aan mee wilde werken. Maar ik kan me vooral herinneren dat ik de tweede aflevering las. Ik zat in mijn eentje in mijn trailer en riep keihard ‘ Holy fuck , dat kun je echt niet doen. Je kunt niet doen wat deze gasten doen!’ En bij elke aflevering ging het een stap verder.’

McBride verkneukelt zich nog steeds zichtbaar om die reactie. ‘Die respons is precíes waar we op hopen. We wilden iets maken dat in het begin heel erg de sfeer neerzet van Eastbound, en dan een enorme wending neemt. Het is uiteindelijk zo’n vreemd, donker, dramatisch, raar verhaal, ik denk dat niemand zal raden hoe dit eindigt.’

Dát het eindigt, staat vast. De serie heeft twee seizoenen, waarvan alle afleveringen al gemaakt zijn. McBride: ‘Televisie is op dit moment de plek waar kijkers meegesleept worden, met epische verhalen die je niet kunt vertellen in de anderhalf uur die een film duurt. Ik had dat nog nooit gezien in comedyvorm. Maar dat is wat ik wilde. Comedy op televisie is te vaak een formule waarbij je net zo goed een week kan overslaan. Dat is waar het voor mij saai wordt. Ik wil mensen een reden geven volgende week weer te kijken. Dat betekent een verhaal opbouwen en vaak, in dit geval zeker, moet je dan toch naar een eindpunt toewerken.’