Interview: Bram Vermeulen (De Trek)

Correspondent Bram Vermeulen spreekt voor De Trek mensensmokelaars, drenkelingen en gedeporteerden.

In De trek laat je het vluchtelingendebat zien vanuit het perspectief van de migrant.

Dat klopt, er is al zoveel over gesproken, maar daarin gaat het vrijwel altijd over onze emoties. Ik wilde de motieven laten zien van de mensen die vanuit Afrika naar Europa komen. En de methodes die ze gebruiken. Veel mensen beseffen niet dat die vluchtelingen er al een enorme reis op hebben zitten voordat ze de Middellandse Zee oversteken. De overtocht door de Sahara is net zo gevaarlijk.

In de eerste aflevering volg je twee mensensmokkelaars in Niger, die die overtocht faciliteren?

Ja, zij zien zichzelf als een soort reisbureau. In Nederland wordt de smokkelaar gezien als de oorzaak van migratie, maar zij zien gewoon een gat in de markt dat gevuld moet worden. Zij jagen de mensen niet op om te vertrekken, dat doen ze sowieso al. Mijn doel was om de mensen achter de smokkelaars te laten zien.

De EU probeert die migratie tegen te houden. Hoeveel zin heeft dat?

De Europese politici die beweren dat ze migratie kunnen stoppen, houden ons voor de gek. Het is zo’n gigantische business in Afrika. Niet alleen de smokkelaars, maar ook de overheid en de politie profiteren ervan. Het leger verzorgt zelfs gewapende konvooien als die mensen door de Sahara rijden. Mijn insteek is dat migratie net als het weer is. Je kan er wat van vinden, er lang over praten, maar uiteindelijk gebeurt het gewoon.

