Interview: Ajouad El Miloudi • NPO • 31-08-2016 • leestijd 4 minuten • bewaren

In Ajouad: kaaskop of mocro? onderzoekt Ajouad El Miloudi welke cultuur hem het meeste heeft gevormd: de Nederlandse of de Marokkaanse.

‘En dan gaan we nu naar de Marokkaan onder de Hollanders: Ajouad El Miloudiiiii!’ Enthousiast kondigt Paul de Leeuw zijn gast aan in Ranking the stars , op dezelfde manier als hij de andere panelleden verwelkomt: met het meest voor de hand liggende cliché of uiterlijke kenmerk. De nuchtere Volendamse Anny Schilder, de hysterische Indo Patty Brard of de met overgewicht kampende royaltykenner Marc van der Linden.

Het is het enige tv-programma waarin de Nederlands-Marokkaanse El Miloudi (Amsterdam, 1987) steevast geconfronteerd wordt met zijn afkomst. Met titels als Keuringsdienst van waarde , Willem Wever en Puberruil heeft hij louter programma’s op zijn conto staan waarin zijn achtergrond nooit het onderwerp is. Met het egodocument Ajouad: kaaskop of mocro? komt daar verandering in.

Je wilde in het verleden vooral gezien worden als Ajouad ’De Presentator’ en niet als ‘De Marokkaan’. Je weigerde ook altijd aan talkshows deel te nemen waarin het ging over het Marokkanen-vraagstuk. Waarom ga je nu wel op televisie met je achtergrond als thema?

Ik wilde niet door derden bestempeld worden als expert op Marokkanen-gebied. Ik snap wel dat talkshows bij een actuele kwestie iemand met mijn achtergrond vragen, maar wat kan ik nou als ‘expert’ zeggen over een hele groep Marokkanen? Ik wil niet op die manier gekwalificeerd worden. In het programma vraag ik me ook af waarom ik deze worsteling met mezelf had. Het was angst om in een hokje geplaatst te worden.

Was Ajouad: kaaskop of mocro? jouw eigen idee?

Het idee komt van KRO-NCRV. Ze opperden dat presentatoren niet alleen moeten presenteren, maar dat ze ook iets moeten toevoegen. Ik heb natuurlijk veel hobby’s en andere bezigheden, maar wat ik écht ben en wat mij definieert, is dat ik twee achtergronden heb: de Marokkaanse en de Nederlandse. Dus dacht ik: laat ik dicht bij mezelf blijven.

Leren we meer over de Marokkanen in Nederland?

Ja, het programma geeft een goede kijk op de manier waarop Marokkanen in het leven staan. Bijvoorbeeld over het geloof of hun omgang met de liefde. Ik ga taboes niet uit de weg, dus ik ben benieuwd hoe het wordt ontvangen in de Marokkaanse gemeenschap.

[blendlebutton]

Wat vind je van het imago dat de Marokkaanse gemeenschap in Nederland heeft?

Ik heb het gevoel dat de multiculturele samenleving anno 2016 steeds beter werkt. Het is goed dat de Nederlanders steeds meer weten over de Marokkanen en andersom. Als je de actualiteiten volgt en de kranten leest, dan blijven er natuurlijk altijd problemen, maar er zit echt verbetering in.

Je worstelde met het feit dat je niet als Marokkanen-expert te boek wilt staan, maar had je ook een worsteling met je dubbele achtergrond an sich?

( diep nadenkend ) Het is worstelen met welke maatstaven je naar de wereld kijkt. Het is constant wikken en wegen wie je bent. Ik merk dat ik altijd met twee brillen kijk naar de samenleving. Dus is het ook moeilijker te bepalen wat mijn identiteit is. Er zijn levenskwesties die ‘gewone’ Nederlanders niet snappen, maar waar ik en veel van mijn Marokkaanse leeftijdsgenoten tegenaanlopen.

Zoals?

Zoals kwesties over liefde of seksualiteit. In Nederland is het veel normaler om over dit soort onderwerpen te praten met je ouders. In de Marokkaanse cultuur is dat taboe en praat je er niet over vanwege schaamte.

Is de omgang met de liefde dan het grootste verschil tussen de twee culturen?

Ja. Maar je hebt ook andere aspecten, zoals imago of status. Als je in Nederland een goede baan hebt waarbij je veel verdient, dan is het nog steeds niet heel chic om in een dikke auto te rijden. In de Marokkaanse cultuur laat je het eerder breed hangen. Maar om eerlijk te zijn: beide culturen zijn heel moeilijk definieerbaar. Er zijn aspecten die je eerder associeert met de ene cultuur, maar er is niet iets écht typisch Nederlands of typisch Marokkaans.

Hangt de Marokkaanse cultuur niet heel nauw samen met de islam? In het programma worden vaak pijnpunten van Marokkanen met het geloof besproken.

Zeker. De islam en de Marokkaanse cultuur zijn één. Er is natuurlijk een groot verschil tussen geloof en cultuur, maar heel veel punten van de islam zijn leidend in de cultuur. De islam is de basis.

Wat heb je geleerd over jezelf tijdens het programma?

Dat ik openhartiger kan zijn dan dat ik eerst dacht. Maar ook dat ik tevreden mag zijn met mijn eigen identiteit. Dat ik moeilijk te definiëren ben en dat ik daar nu wel tevreden mee ben. Ik ben blij met mijn twee achtergronden.

Je omarmt jouw Marokkaanse roots.

Absoluut. Ik ben trots op mijn land en geloof. Ik ben ook trots op het feit dat mijn vader vijftig jaar geleden naar Nederland is gekomen zonder opleiding en zonder geld en dat hij zijn gezin heeft weten te onderhouden. Dat hij ons een toekomst heeft kunnen bieden.

Maar ben je nou een kaaskop of een mocro?

Beide. Er is die ene typische uitspraak die ook op mij van toepassing is. Als ik in Marokko kom, word ik gezien als de Nederlander en als ik in Nederland ben, word ik gezien als de Marokkaan. Maar ik ben gewoon allebei. Ik heb het temparement en de tradities van de Marokkanen, maar ook het doen en laten van de Nederlanders.

Ajouad: Kaaskop of mocro, donderdag 1 september, NPO3, 21:05 uur

[/blendlebutton]