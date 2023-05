Ingobernable krijgt een tweede seizoen

Het eerste seizoen van Igobernable debuteerde eind vorige maand bij de streamingdienst. De politieke thriller was na Club de Cuervos hun tweede serie van Mexicaanse makelij. De hoofdrol ging naar Kate Del Castillo, een beroemde Mexicaanse televisie-actrice, die een aantal jaren geleden nog het nieuws haalde, toen ze een ontmoeting tussen acteur Sean Penn en drugsbaron El Chapo regelde. In Ingobernable is ze te zien als de opstandige presidentsvrouw Emilia Urquiza. Wanneer haar man, met wie ze op gespannen voet leeft, vermoord wordt, ziet ze zich als hoofdverdachte genoodzaakt om op de vlucht te slaan. Het tweede seizoen zal wederom bestaan uit 15 nieuwe afleveringen.