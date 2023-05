The Incredible Jessica James: niet echt incredible • Film , Recensie • 29-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Jessica Williams is grootste troef in film met weinig verrassingen maar fijne dialogen.

Hoofdrolspeelster Jessica James (Jessica Williams) is heel stellig: ‘Het is levensgevaarlijk je persoonlijke voldoening te halen uit romantische relaties.’ Het zijn wijze woorden waar Jessica zelf nog best wat van kan leren. Sinds het uit is met haar Grote Liefde Damon (Lakeith Stanfield, de rechterhand van Paper Boi in de tv-serie Atlanta), is eigenlijk niemand goed genoeg. ‘De vibraties van deze interactie staan me niet aan,’ laat ze een Tinderdate bij de eerste ontmoeting weten. Zijn grote fout? Hij gaf haar een hand in plaats van dat hij haar direct over zijn schouder wierp en afvoerde naar de dichtstbijzijnde wc. Al geeft ze toe dat ze hem in dat geval waarschijnlijk in z’n ‘klokkenspel’ had getrapt.

Ook de blinddate met de net gescheiden app-ontwikkelaar Boone (Chris O’Dowd) lijkt tot falen gedoemd. Tot ze na de eerste uiterst ongemakkelijke dertig minuten besluiten eens volkomen eerlijk te zijn en elkaar de dingen te vragen die je meestal voor later in de relatie (of tijdens therapie) bewaart.

The Incredible Jessica James, geregisseerd door Jim Strouse (Grace is Gone, People Places Things), is een lekkere wegkijkfilm, met weinig verrassingen, maar wel fijne dialogen en leuke personages. (Van Jessica’s beste maatje Tasha, die zo’n goede vriendin is dat ze zelfs de telefoon opneemt wanneer ze aan de gang is met één van haar - ruime selectie aan -vibrators, hadden we best meer willen zien).

Tegelijkertijd is de film ook slim genoeg om niet het hele verhaal op te hangen aan Jessica’s liefdesverdriet en haar zoektocht naar een nieuwe partner. Het script geeft eigenlijk zelfs meer gewicht aan haar grootste passie: theater. Jessica James haalt evenveel voldoening uit het lesgeven aan de kinderen uit haar toneelschrijfclub als aan een goeie vrijpartij. En ze is helemaal verguld wanneer ze, na talloze standaardafwijzingen, eindelijk eens een persoonlijke afwijzingsbrief binnen krijgt.

De grootste troef is actrice Jessica Williams (The Daily Show) zelf. In vergelijking met haar leeftijdgenoten uit Fleabag, Girls, Crazy Ex-Girlfriend en Chewing Gum (de film is, ondanks de vibrators, ook redelijk braaf), heeft Jessica haar leven eigenlijk best goed op de rails, al blijven er altijd verbeterpuntjes. Ze zit lekker in haar vel, weet wat ze wil, en steekt iedereen aan met haar positieve energie. Dat ze eerlijk is op het botte af werkt bij haar juist ontwapenend. Kortom, ze is iemand met wie je zelf ook best een avondje aan de bar wilt hangen.

Jessica James ‘incredible’ noemen gaat nog wat ver, Jessica Williams komt aardig in de buurt.

The Incredible Jessica James. 28 juli te zien op Netflix.