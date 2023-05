The Incredible Jessica James heeft trailer

Eind deze maand kun je op Netflix kijken naar de romkom The Incredible Jessica James met Jessica Williams.

Williams speelde eerder een gastrolletje in het derde seizoen van Girls , maar de meeste mensen zullen haar waarschijnlijk kennen van The Daily Show, waar ze jarenlang een vaste correspondent was. The Incredible Jessica James markeert haar eerste hoofdrol in een speelfilm. In de romantische komedie probeert ze als het titelpersonage aan de bak te komen als toneelschrijfster, terwijl ze bijverdient met een baantje in de catering. Nadat haar relatie stukloopt, vindt ze tegen alle verwachting in steun bij Boone (Chris O’Dowd, binnenkort te zien in Get Shorty ), die eveneens net weer single is. Verder zijn ook Noëll Wells ( Master of None ) en Lakeith Stanfield ( Atlanta ) in de film te zien. Jim Strouse (The Winning Season, People Places Things) schreef het script en tekende voor de regie.