The Incredible Jessica James heeft teaser

Jessica Williams was jarenlang een correspondent van The Daily Show en speelt nu de hoofdrol in een nieuwe Netflix-film.

In de teaser voor The Incredible Jessica James krijgt Williams als Jessica James te maken met Tinder-kandidaten en ‘manspreaders’ in de metro. Het titelpersonage probeert in de film aan de bak te komen als schrijfster, terwijl ze een baantje heeft in de catering en zich probeert te herpakken na een mislukte relatie. Uiteindelijk gaat ze op een date met een recentelijk gescheiden man (Chris O’Dowd, binnenkort te zien in Get Shorty ). Noëll Wells ( Master of None ) en Lakteith Stanfield ( Atlanta ) hebben bijrollen. De door Jim Strouse geregisseerde romkom werd eerder dit jaar lovend ontvangen op het Sundance Film Festival, waarna Netflix besloot om de wereldwijde uitzendrechten op te pikken.