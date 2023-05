Incorporated S1E1: niets nieuws onder de dystopische zon • 30-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het is 2074 en de VS wordt in feite geregeerd door enkele megabedrijven.

De namen van de beroemde uitvoerend producenten van Incorporated worden door zender Syfy graag in de publiciteit ingezet: iedereen moet weten dat dit een Matt Damon en Ben Affleck-productie is. Belangrijker zijn eigenlijk twee andere, minder bekende namen: die van de Spaanse broers David en Àlex Pastor. Na enkele aardige genrefilms (Los últimos días, Carriers) komen zij nu als bedenkers en schrijvers met Incorporated op de proppen, waarvan ze ook de eerste twee afleveringen regisseerden.

De toekomstige wereld in Incorporated is – met dank aan enorme klimaatveranderingen – weer eens geen fijne plek om te vertoeven. Landen hebben weinig meer te zeggen en megacorporaties (met hun eigen legers) hebben in feite de touwtjes in handen. De wereld is onderverdeeld in Green Zones (rijke hightech megasteden waar de bedrijven zich bevinden) en Red Zones (het type armzalige woestenij waar de rijken uit de Green Zone hun hedonistische impulsen ongestraft kunnen botvieren).

De wereld die in Incorporated wordt getoond voegt weinig toe aan de dystopische wereldbeelden zoals we die eerder zagen. Bewust of onbewust zien we elementen uit Nineteen Eighty-Four, Blade Runner, Dredd, Minority Report, ect. etc. Incorporated neemt de huidige ontwikkelingen en extrapoleert er flink op los, met als gevolg een wereld die – angstaanjagend maar waar – met de dag minder futuristisch lijkt. Zo zijn daar de gevolgen van een extreem klimaat, de enorme kloof tussen rijk en arm, Green Zones (een knipoog naar het gelijknamige gebied in Bagdad), rijken die voor losgeld gekidnapt worden, en – saillant – Canada die een muur bouwt om de vele Amerikaanse vluchtelingen tegen te houden.

De serie heeft een vrij onbekende maar gedegen cast, waarvan Julia Ormond en Dennis Haysbert (president Palmer uit 24) de bekendste gezichten zijn. Zoals veel pilots wil ook Incorporated zoveel mogelijk van de geschetste wereld en haar inwoners laten zien. Plot voert de boventoon en niet de personages, iets wat hopelijk in latere aflevering gecompenseerd gaat worden. Want er zijn voldoende aanknopingspunten voor een spannende serie vol paranoia, technische snufjes (maar wat is dat toch dat bijna elke toekomstige technologie wordt uitgebeeld met doorzichtige beeldschermen?) en geweld. Het is allemaal niet nieuw en heeft wel wat weg van een mixtape, maar liefhebbers van het genre zullen zeker aan trekken komen.

Incorporated S1, vanaf 30 november te zien op Syfy