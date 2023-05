Impastor S2E1: origineel script, briljante capriolen • Recensie • 05-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In het tweede seizoen van Impastor is het voor hoofdpersoon Buddy Dobbs niet alleen meer zaak om niet ontdekt te worden, maar om überhaupt in leven te blijven.

In het eerste seizoen van TV Land’s Original Comedy, Impastor , zien we beroepsleugenaar Buddy Dobbs (Michael Rosenbaum) zich voordoen als de openlijk homoseksuele pastoor Jonathan Barlow (Michael Bean). Dat verliep zo: op een avond staat Buddy op het punt om van een brug te springen, nadat zijn vriendin hem heeft gedumpt. Pastoor Jonathan stopt om Buddy tegen te houden. Maar terwijl de geestelijke Buddy probeert te overtuigen van de waarde van zijn leven, klimt hij over de rand, glijdt uit en valt zelf te pletter op het water. Buddy stapt in zijn auto en gaat voortaan door het leven als eerwaarde Jonathan Barlow te Ladner. Buddy is even gered van zijn problemen. De homogemeenschap in Ladner is in ieder geval blij met hun nieuwe vooruitstrevende pastoor. Met statements als: ‘ Dude on dude action, it’s the best ’, weet Buddy precies wat de mensen willen horen.

Seizoen twee begint precies waar het eerste seizoen stopt. Buddy’s verleden zit hem op de hielen en hij moet al zijn gaven gebruiken om er levend uit te komen. Waar het eerste seizoen hoofdzakelijk ging over niet ontmaskerd worden door de bevolking van Ladner, zien we in de eerste aflevering van seizoen twee Buddy briljante capriolen uithalen om in leven te blijven. Gangsterbaas Damien Westbrooke (Colin Lawrence) is het wachten op zijn geld zat en komt Buddy’s meest waardevolle goed halen. De mensen in Ladner beginnen Buddy steeds vreemder te vinden en twee rechercheurs zitten hem op de hielen voor de moord op Jonathan Barlow. Het lijkt erop dat alleen goddelijke interventie Buddy nog kan redden.

Het verhaal van een hoofdpersoon die door bedrog, leugens en manipulatie in knotsgekke situaties beland is natuurlijk al heel vaak gedaan. Van het nog redelijk tamme verhaal van Mrs. Doubtfire naar deze comedy tot de CMT show Still the King die in juni van dit jaar in première ging met een soortgelijk scenario. Maar Impastor houdt het origineel en blijft, met de vele benauwde situaties, een snellopende en op momenten hilarische show.



Impastor S2, vanaf 28 september op TV-Land