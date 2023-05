I’m Dying Up Here heeft nieuwe trailer

Jim Carrey produceert een serie over de stand-up comedy-scene van de jaren 70. Bekijk nieuwe beelden uit I’m Dying Up Here.

Carrey is zelf niet als acteur te zien, maar de cast van de serie is nog altijd indrukwekkend te noemen. Het ensemble wordt namelijk aangevoerd door Oscarwinnares Melissa Leo, die onlangs op Netflix de hoofdrol speelde in The Most Hated Woman in America . Leo speelt Goldie, de eigenaresse van een comedyclub in Los Angeles. Ze regeert met ijzeren vuist, maar heeft altijd het beste voor met haar komieken. Het groepje grappenmakers bestaat uit onder anderen Ari Graynor (Bad Teacher), Clark Duke (Hot Tub Time Machine), RJ Cyler (Power Rangers) en Al Madrigal (The Daily Show). Bijrollen zijn er voor Dylan Baker ( The Good Wife ), Robert Forster (Jackie Brown), Cathy Moriarty (Raging Bull), Alfred Molina ( Feud ) en Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier).