Ilja Leonard Pfeijffer over de Italiaanse havenstad Genua • TV • 22-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Je woont al achtenhalf jaar in Genua, je schreef er boeken over en nu is er de tv-reeks Via Genua. Krijg je nooit genoeg van de Italiaanse havenstad? Genua is een magische stad. Het centrum is een uitgestrekt labyrint van Middeleeuwse steegjes vol fascinerende contrasten: de oude adel mengt zich met hoertjes op straat, waar de ratten onder de naaldhakken wegschieten. De ruwe randjes zijn behouden.

Wat maakt de straat Via di Prè zo belangrijk voor dit programma?

Het idee was om te onderzoeken hoe migratie de samenleving verandert. De Via di Prè is Afrikaans geworden, de gevolgen van de migratie zijn erg zichtbaar. We wilden laten zien: is dit ons voorland?

En?

In Nederland hebben we eigenlijk pas sinds 2015 met vluchtelingen te maken, toen ze via de snelweg deze kant op wandelden. Maar Italië kampt al vijftien jaar met dit probleem. Alle vluchtelingen die wij gesproken hebben, willen zo graag werken, zich nuttig maken of hun school af maken, maar het is onze westerse maatschappij die dat belemmert.

Wat is jullie boodschap?

We wilden persé geen politiek pamflet maken. In plaats daarvan zijn we op zoek gegaan naar antwoorden. We hebben geleerd dat het probleem eigenlijk nog veel ingewikkelder is dan we al dachten. Simpele oplossingen en goedkope slogans werken in ieder geval niet.

Is Italië toleranter of minder tolerant jegens vluchtelingen dan Nederland?

In elke Italiaanse familie is wel een gezinslid dat begin vorige eeuw of na de Tweede Wereldoorlog naar (Zuid)-Amerika geëmigreerd is. Ze realiseren zich beter hoe moeilijk de vluchtelingen het hebben. Er heerst meer solidariteit. [FO]

NPO 2, 22 januari, 20:20 uur