IFC sluit Portlandia af met achtste seizoen

Zender IFC verlengt Portlandia met een achtste seizoen. Met deze reeks zal de serie in 2018 worden afgesloten.

De satirische sketchshow werd bedacht door voormalig Saturday Night Live-castlid Fred Armisen, zangeres en comédienne Carrie Brownstein en regisseur Jonathan Krisel. Het drietal zag Portlandia naar eigen zeggen altijd als een acht seizoenen durende serie, maar IFC heeft het naderende einde nu officieel bevestigd. De serie was jarenlang de meest toonaangevende komedie op de zender, waar Documentary Now! en Stan Against Evil de andere twee komische series zijn, die in de toekomst eveneens een vervolg gaan krijgen. Portlandia trok door de jaren heen veel bekende gastrolspelers aan. Zo waren onder meer Louis C.K., Claire Danes, Jeff Goldblum en Steve Buscemi te zien. Lorne Michaels, de grote man achter Saturday Night Live, is één van de producenten.