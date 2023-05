IFC gaat langer door met Stan Against Evil

Zender IFC brengt Stan Against Evil terug voor een tweede seizoen. De nieuwe reeks moet ergens in 2017 in première gaan.

De komische horrorserie van IFC is een beetje te vergelijken met Ash vs Evil Dead van Starz. Alleen is het nu niet Bruce Campbell, maar Scrubs -acteur John C. McGinley die het opneemt tegen demonische monsters die zijn woonplaats Willard’s Mill overspoelen. Als voormalig sheriff moet hij daarvoor met veel tegenzin samenwerken met zijn vrouwelijke opvolger, gespeeld door Janet Varney. De serie werd bedacht door komiek Dana Gould, die eerder schreef voor The Ben Stiller Show en The Simpsons . De eerste aflevering van Stan Against Evil was de beste bekeken aflevering van alle door IFC geproduceerde series sinds de allereerste seizoensopener van Documentary Now in 2015. ‘Het was fantastisch om te zien dat de serie een connectie kon maken met de fans,’ liet Gould weten in een statement. 'Ik houd enorm van deze personages en deze wereld en ik ben erg dankbaar dat we terug mogen keren naar Willard’s Mill om meer dingen op te blazen.'