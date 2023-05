Idols-winnares krijgt het te verduren

Mediaoverzicht: Dimitri Verhulst wordt de nieuwe VPRO-reisprentator, Henry Schut over Rafael van der Vaart en Idols-winnares Nina (18) ‘straalt geen seks uit.’

De introverte Nina heeft Idols gewonnen en Algemeen Dagblad interviewde haar . Wat gebeurt er na zo’n show met je? Als achttienjarige? ‘Op Facebook kreeg ik ineens veel kritiek. Opmerkingen dat ik saai ben en steeds hetzelfde kunstje doe, vind ik prima. Maar ik las ook: ‘Nina straalt geen seks uit’, ‘ze kan het niet aan’ en: ‘een dood vogeltje kan geen idool zijn’. Ik werd ook vergeleken met een stoeptegel. Ja, als je meer van Kimberly (haar Idols -rivale, red. ) houdt, dan ben ik dat misschien wel. Die springt er qua uiterlijk meer uit. Maar ik heb wel mooi gewonnen, of niet soms?’

De nieuwe tv-reiziger voor de VPRO: de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst! Dat schrijft De Volkskrant . ‘Verhulst neemt de kijker in acht afleveringen van de reeks Made in Europe mee langs de iconen van de Europese cultuur. Hij gaat op zoek naar het culturele dna van ons continent,’ meldt het bericht. Te zien in het voorjaar van 2017.