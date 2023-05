I Don't Feel At Home in This World Anymore: in opstand tegen alledaagse tegenslag • Netflix , Recensie • 25-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

I Don’t Feel At Home in This World Anymore is een bij vlagen gitzwarte regiedebuut en wat onevenwichtig. Maar dat maakt het geen slechte film – integendeel.

Ze dringen voor in de rij bij de kassa. Ze laten hun hond in je tuin schijten. En zelfs die op het eerste gezicht aardige gast in de bar weet een spannend boek dat je aan het lezen bent voor je te verpesten. Ruth (Melanie Lynskey, bekend van onder andere Heavenly Creatures en Togetherness ) komt ze de hele dag door tegen. Het zijn vaak kleine dingen, maar opgeteld maken ze de wereld geen fijne plek.

Een inbraak betekent het breekpunt voor de anders wat gedweeë Ruth. Haar spullen zal en moet ze terug krijgen. Die actieve houding kan natuurlijk ook te maken hebben met het feit dat bij de inbraak ook haar medicijnen – antidepressieve en paniekonderdrukkers – gejat zijn. In haar zoektocht naar de gestolen spullen en de daders blijkt overigens niet de hele wereld uit nare personen te bestaan. Buurman Tony (Elijah Wood) mag dan een vreemd mannetje zijn met maf kapsel die volop in de Here is en een voorliefde heeft voor nunchucks en werpsterren, hij blijkt een onmisbare steun voor Ruth.

In I Don’t Feel at Home in This World Anymore zitten enkele keiharde, expliciete geweldsexplosies. Dat zijn de momenten dat de film doet denken aan Blue Ruin en Green Room. Dit is namelijk het regiedebuut van Macon Blair, die als acteur voornamelijk bekend is van zijn rollen in de films van Jeremy Saulnier. Er is echter een groot verschil tussen Blairs debuut en de films van zijn jeugdvriend. De tevens door Blair geschreven film is er namelijk een met droge (soms gitzwarte) humor. Dat werkt op veel momenten buitengewoon goed. Eigenlijk elke scène met Elijah Wood is daar een voorbeeld van. Soms pakt het niet allemaal even sterk uit, zoals de scènes met de rechercheur die de inbraak niet heel serieus neemt of de pandjesbaas. Het maakt dit een zo nu en dan wat onevenwichtig regiedebuut die qua toon alle kanten op schiet. Maar het heerlijk meanderende plot, de memorabele karakters en momenten, en de uitmuntende cast maken meer dan goed. Hopelijk krijgen we in de toekomst meer te zien van Macon Blair de regisseur.

I Don’t Feel At home in This World Anymore, vanaf 24 februari op Netflix